В числе подельников Сулейманова оказался судимый украинец
Среди задержанных за участие в преступной группе бизнесмена Ибрагима Сулейманова оказался уроженец Закарпатья, сменивший имя после освобождения из заключения, сообщил источник в правоохранительных органах.
Этим подозреваемым оказался гражданин Украины Денис Зейкан, сообщил собеседник ТАСС.
В ходе следствия выяснилось, что этот мужчина ранее проживал в России под именем Василий Васильевич Губаль и имел судимость. После освобождения из заключения он выехал на Украину, где официально сменил фамилию и имя на Дениса Зейкана.
«Потом был осужден, после освобождения выехал на Украину, где сменил фамилию и имя на Дениса Зейкана», – указал собеседник.
По данным правоохранителей, под измененной фамилией Зейкан вошел в состав организованной преступной группы и участвовал в покушении на убийство в 2021 году по заказу Сулейманова.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов дела о заказных убийствах, связанных с бизнесменом Ибрагимом Сулеймановым.
До этого в Дагестане задержали минимум троих возможных пособников предпринимателя Ибрагима Сулейманова. Его проверяют на причастность к другим серьезным преступлениям. Один из фигурантов дела, Абакар Дарбишев, скончался после задержания в Подмосковье из-за сердечного приступа.