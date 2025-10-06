В Белгороде прогремели взрывы во время сигнала ракетной опасности

НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Вечером в Белгороде прозвучали громкие взрывы сразу после объявления ракетной опасности, что вызвало тревогу у местных жителей.
Сигнал ракетной опасности был объявлен на всей территории Белгородской области в 22.20 по московскому времени, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей немедленно укрыться в подвалах и оставаться там до официальной отмены угрозы.
Через несколько минут после объявления тревоги в Белгороде были слышны резкие громкие звуки, раздававшиеся в небе. По информации корреспондента, характер взрывов был различным по интенсивности, а на улицах у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.
Гладков подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб до получения сигнала об окончании опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку шестнадцати беспилотников на Севастополь, инфраструктура города не пострадала. В результате атаки на объекты инфраструктуры в Белгородской области произошли существенные перебои с подачей электроэнергии, часть учреждений перевели на резервное питание.