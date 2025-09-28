Гладков сообщил об ударе ВСУ и перебоях с электричеством

Tекст: Ольга Иванова

О серьезных перебоях с подачей электроэнергии после удара ВСУ по инфраструктуре сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас проводятся работы по устранению последствий, а также предпринимаются максимальные меры по подключению объектов к резервной генерации и переподключению сетей для нужд населения и предприятий.

Гладков также отметил, что отсутствие электроэнергии может привести к перебоям в системах оповещения о ракетной опасности или атаках БПЛА. В связи с этим он порекомендовал жителям покинуть улицы и оставаться дома до стабилизации ситуации.

Губернатор проинформировал, что все подразделения Водоканала и медицинские учреждения уже перешли на резервные источники питания. Он пообещал предоставить обновленную информацию о положении дел вечером после 21:00 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированных ударов дронов и ракет по Белгородской области пострадали девять человек. Повреждения получили десятки объектов, включая жилые дома, автомобили и предприятия.

