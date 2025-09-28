Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.4 комментария
Более 100 дронов и ракет ВСУ атаковали Белгородскую область
ВСУ атаковали 12 районов Белгородской области
В результате массированных атак дронов и ракетных обстрелов по ряду районов Белгородской области пострадали девять человек и повреждены десятки объектов, включая жилье, автомобили и предприятия.
В Белгороде после ракетного обстрела пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние. Один семнадцатилетний юноша с баротравмой госпитализирован, двум другим подросткам оказана амбулаторная помощь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
Повреждено остекление в 15 квартирах и пяти торговых объектах, а также десять автомобилей.
В Белгородском районе атаки дронов поразили ряд населенных пунктов, были повреждены частные и коммерческие объекты, сожжены и повреждены автомобили.
В Борисовском районе пострадали коммерческий объект и восемь легковых автомобилей. В Валуйском муниципальном округе подавлены и сбиты 23 из 25 атакующих дронов, повреждена постройка.
В других районах, включая Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский, Чернянский и Яковлевский, отмечались ракетные обстрелы и атаки беспилотников, в результате которых повреждены социальные и административные объекты, автомобили, хозяйственные постройки и жилые дома.
В Шебекинском муниципальном округе трое сотрудников предприятия получили ранения, всех пострадавших доставили в больницы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель погиб в результате детонации боеприпаса в Белгородской области. Также жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и Шебекино.