Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и Шебекино

Tекст: Антон Антонов

Гладков сообщил в Telegram, что в Белгороде медицинская помощь потребовалась 16-летнему юноше и женщине, которые в момент ракетного удара находились на улице. Также пострадала женщина, которая была в многоквартирном доме.

В городе Шебекино атаке подверглось производственное предприятие, Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, одна женщина ранена в руку и голову, у еще одной пострадавшей отмечено ранение глаза и грудной клетки осколками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела в Белгородской области погиб мирный житель.