Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».2 комментария
Погибшим на Камчатке альпинистом оказался известный гид и член Федерации альпинизма
Виктор Вавиленок, погибший во время восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке, был известным гидом в регионе и членом Федерации альпинизма России, сообщили в оперативных службах региона.
Информация о его гибели подтверждена в оперативных службах края. «Да, это он [Виктор Вавиленок]», – сообщил представитель экстренных служб, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели спустили выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана на Камчатке. Одна из женщин погибла при спуске с этого вулкана. Власти заявили, что оплату спасательных операций туристов-нарушителей должны обеспечивать организаторы туров. СК возбудил дело после гибели туристов на Камчатке.