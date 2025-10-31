Суд приговорил калининградца к шести годам колонии за фейки об армии России

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, приговор жителю Калининграда вынес суд за распространение ложных сведений о Вооруженных силах России, передает РИА «Новости». Мужчина опубликовал в социальной сети в мае 2022 года сообщения, которые выдавал за достоверные, однако изложенная в них информация о действиях российских военных в ходе специальной военной операции была признана заведомо ложной.

Суд признал его виновным по статье 207.3 УК РФ за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, на четыре года ему запрещено заниматься администрированием сайтов или иных информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. В сообщении прокуратуры указано, что меры соответствуют тяжести совершенного деяния и публичному характеру нарушений.

