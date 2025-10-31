Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Савельев сообщил о возможном появлении вертолетов в городах в качестве транспорта
По мнению вице-премьера Виталия Савельева, использование вертолетов в качестве городского транспорта может стать реальностью в ближайшие 25 лет.
Вице-премьер Виталий Савельев сообщил о перспективах применения вертолетов как городского транспорта, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление он сделал в рамках марафона «Знание. Наука». Савельев подчеркнул, что вопрос внедрения вертолетов в городскую среду может быть полностью решен к середине этого столетия.
«Это вопрос ребят молодых, которые дальше будут двигать городскую среду и разрабатывать. Но это вполне реалистичный вопрос, и я думаю, в течение 25 лет точно этот вопрос будет решен», – отметил он, отвечая на вопрос, когда вертолет станет городским транспортом.
Вице-премьер добавил, что главная сложность заключается в наличии востребованности подобного транспорта среди населения. По его словам, технологии для реализации полетов с пилотом или в беспилотном режиме уже существуют, однако общественная потребность будет определять сроки их внедрения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс России заявил, что для выхода беспилотных грузовиков на дороги страны в 2027 году потребуется накопить 25 млн км пробега с участием водителя. Для внедрения беспилотных транспортных средств необходимо разработать единую систему идентификации автомобилей на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».