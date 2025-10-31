Савельев сообщил о возможном появлении вертолетов в городах в качестве транспорта

ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам

ВЦИОМ: Большинство россиян видят в иноагентах врагов и предателей

Tекст: Вера Басилая

По данным исследования центра, негативное отношение к иноагентам сегодня преобладает среди россиян – понятие «иноагент» ассоциируется с образом врага, шпиона и предателя, следует из данных на сайте ВЦИОМ. Как отмечается в материале центра, слово «иноагент» чаще всего вызывает у граждан страх, недоверие и враждебность.

В опросе указывается, что для большинства иноагент – это не просто человек с иными взглядами, а тот, кто действует против страны, чужой и опасный. Типичные ассоциации включают советские образы шпиона или лазутчика, а современные – «пятая колонна» и «чужой».

Эмоциональное восприятие сопровождается требованием жестких мер в отношении обладателей такого статуса.

ВЦИОМ также отмечает постепенное укрепление общественной поддержки маркировки иноагентов: одобрение закона выросло с 54% в 2022 году до 65% в 2025 году. Количество противников маркировки сокращается – за три года их число уменьшилось в полтора раза. Поддержка закона прослеживается среди людей всех возрастных групп.

В последние годы россияне стали лучше осознавать тематику закона об иноагентах, а восприятие статуса иноагента прочно вошло в культурное поле. Согласно исследованию, среди наиболее запоминающихся оказываются артисты и блогеры, а не политики или организации. В топ-3 по узнаваемости вошли Максим Галкин (внесен в список иноагентов в России), Андрей Макаревич (внесен в список иноагентов в России) и Моргенштерн (внесен в список иноагентов в России); также часто упоминался телеканал «Дождь» (организация внесена в список СМИ-иноагентов в России).

Отмечается, что певица Алла Пугачева занимает среди россиян второе место по ассоциации с иноагентами, хотя по факту на дату опроса она не обладает таким статусом.

В то же время, лишь небольшая группа респондентов трактует иноагентов как инакомыслящих и оппозицию(4%), или борцов за правду (4%).

В опросе 3 октября приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил перечислять пенсии иноагентов на спецсчета. Верховный суд России разрешил досрочно увольнять иноагентов из армии.

С 26 октября в России вступил в силу закон, ужесточающий уголовную ответственность для иноагентов. Теперь им достаточно однократного административного нарушения для привлечения к уголовной ответственности.