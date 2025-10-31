Суд обязал работника в ХМАО вернуть полученные по ошибке миллионы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудник компании из Ханты-Мансийского автономного округа по ошибке получил на счет более 7 млн рублей в качестве зарплаты, сообщает РИА «Новости».

Деньги были переведены из-за ошибки бухгалтера, после чего руководство фирмы попыталось вернуть их, связавшись с работником напрямую. Последний отказался возвращать средства, тогда компания обратилась в суд.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работодателя. Как отметил суд, у компании не было задолженности перед сотрудником, и эти деньги не являлись средствами к его проживанию, поэтому у работника отсутствовали законные основания для их удержания.

В кассационной инстанции работник пытался доказать, что средства поступили от фирмы, а платеж был оформлен как заработная плата. Он утверждал, что ошибочный перевод невозможен без участия сотрудников предприятия, а также ссылался на иную судебную практику. Однако суд посчитал доводы работника неправильной трактовкой фактов дела и не нашел нарушений в решениях предыдущих судов.

В итоге кассационный суд оставил решения прошлых судебных инстанций без изменений, а жалобу работника без удовлетворения. Недовольный этим, сотрудник направил кассацию в Верховный суд России, где ее рассмотрение было зарегистрировано 14 октября.

