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5 августа, среда  |  Последнее обновление — 15:23  |  vz.ru
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили оклады российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о резком повышении окладов по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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Трамп нашел выгоду в «величайшей ошибке» в истории США

При Дональде Трампе ближневосточная политика США заметно изменилась Michael Reynolds/Consolidated News <br>Photos/Global Look Press
Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток. Как известно, вернуть оттуда домой всех солдат Трамп пообещал еще перед выборами 2016 года, однако генералитет и вашингтонские «ястребы» не дали ему этого сделать. Сможет ли Трамп продавить сопротивление своих генералов и вывести все американские войска из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...

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    За что повысили оклады российским военным

    Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие    5 августа 2020, 14:32
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о резком повышении окладов по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась?

    Радостная новость для служивых людей – с 1 июля некоторые категории военнослужащих начали получать специальную надбавку к окладу, о чем сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу. Дополнительные выплаты, причем достаточно существенные (в среднем по 23 тыс. рублей в месяц), теперь получают летчики, моряки, разведчики и стратегические ракетчики. Всего, по словам министра, получат надбавки более 45 тыс. военнослужащих. Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров – 100%, для прапорщиков и сержантов – 110%, для солдат – 120%, заявил министр обороны.

    Почему денег добавили не всем? И по какому принципу будет выплачиваться такая «премия», которая вновь может разъединить армию?

    Понятно, что денег всегда не хватает, даже тем, у кого их много. У военных с заплатами не то чтобы уж совсем плохо, но оклады давно не повышались. И если учесть возросшую в последнее время ответственность военнослужащих и количество выполняемых ими учебно-боевых, а зачастую и настоящих боевых задач, а это и многочисленные учения, и дальние морские походы, и командировки в Сирию, то можно сказать, что платят российским военнослужащим явно не по заслугам. По крайней мере, далеко не все военнослужащие довольны размером своего денежного довольствия.

    Возникла определенная проблема с оттоком военных летчиков, которые соблазнялись более высокими зарплатами в компаниях гражданской авиации (да и работа там поспокойнее). Роптал и плавсостав подводников, чьи оклады оставляли желать лучшего. А ведь все это – настоящая элита Вооруженных сил, не только с точки зрения боевого духа, но и по знаниям, умениям и, что немаловажно, цене их подготовки. И летчики, и моряки, и ракетчики используют технику ценой порою в миллиарды рублей, и цена их ошибки тоже чрезвычайно велика.

    Минобороны, понимая ситуацию, старалось найти методы стимулирования для своих подчиненных. Одним из вариантов стало льготное курортное обеспечение офицеров ВВС, которое, как полагают в оборонном ведомстве, должно стать одним из пунктов прорабатываемого комплекса мер по поддержке летчиков и повышения престижа их службы.

    Но тут возник вопрос – чем хуже подводники, танкисты, десантники и представители иных видов и родов Вооруженных сил?

    Их условия службы зачастую не легче, чем у боевых авиаторов. Какая-то несправедливость получается. Или летчиков у нас так мало, что именно им предстоит обеспечить максимальное количество льгот, чтобы удержать на военной службе?

    «Профессиональный военный летчик – это штучный товар, специалист самой высокой пробы, такие ценятся во всех армиях мира, – говорит военный эксперт Владислав Шурыгин. – У них и подготовка лучше, и психологические качества выше, чем у коллег из, например, нашего основного Ульяновского авиационного училища гражданской авиации. Поэтому и спрос на военных летчиков особый. А что касается проблемы сохранения кадров, то да, пилотам военной авиации всегда представлялись максимальные льготы, в том числе и по отдыху».

    Существовали и иные способы стимулирования военнослужащих, одним из которых являлась надбавка за сданные нормативы по физической подготовке. Еще 7 ноября 2011 года был подписан ФЗ № 306 «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», закрепляющий право военнослужащих на получение надбавки за особые достижения в военной службе в размере до 100% от оклада по воинской должности. Его «усилил» приказ № 430 дсп (для служебного пользования) Сергея Шойгу от 31 июля 2019 года, который установил правила выплаты надбавок – за физподготовку были самые крупные выплаты. Полковники стали спешно растрясать животы.

    Кстати, вы обратили внимание ,какие поджарые и стройные сейчас у нас генералы? Примером может послужить и 65-летний начальник Генштаба генерал армии Герасимов – Валерий Васильевич даст фору и иному молодому лейтенанту.

    К слову, о первичном офицерском звании. Лейтенант, парень молодой, получает в российских Вооруженных силах до 60 тыс. рублей в месяц (правда, именно столько – далеко не каждый). Его денежное довольствие складывается из нескольких показателей. В него входят: 20,8 тыс. рублей как оклад по должности, плюс оклад по званию – 10,4 тыс. «Ставка» повышается на 25% за счет ежемесячной премии за личные достижения в службе.

    Существуют также надбавки за командование, классность, сдачу нормативов физподготовки, работу с секретными документами, службу в сложных климатических районах и опасных условиях. Суммарно надбавки могут достигать 100% оклада. Плюс так называемая 13-я зарплата, или ежегодная премия по приказу Минобороны № 101. Офицеру также выделяется либо служебное жилье, либо ежемесячная компенсация платы за аренду жилья. Есть и перспективы – майор сейчас получает около 70 тыс. рублей, а полковник – уже до 120 тыс. в месяц.

    Нынешняя «надбавка от Шойгу» военнослужащим будет совсем не лишней. Но как с теми, кто не попал в число избранных? 45 тыс. человек, а это и офицеры, и солдаты-сержанты контрактной службы, составляют небольшой процент от общего количества Вооруженных сил РФ, численность которой приближена к одному миллиону человек.

    Опять же, четко обозначена некая элита в виде представителей ВКС, ВМФ, РВСН и Главного управления (ГРУ) Генштаба, которым добавят лишнюю «двадцаточку» к окладу. Пехоте, саперам, артиллеристам и прочим «сухопутчикам» остается только завидовать. Зависть – плохое чувство, но оно может возникнуть.

    Здесь можно вспомнить и приказ экс-министра обороны Анатолия Сердюкова № 400 «О награждении деньгами офицеров Вооруженных сил Российской Федерации» от 2 августа 2008 года. Он стал причиной раздоров, а порой даже и коррупции в армии – премии выдавались по приказу командиров воинских частей, которые распределяли их по своему усмотрению. Иногда – в зависимости от степени лояльности своих подчиненных. Некоторые выписывали ее за так называемые откаты (свидетельством чему судебные решения). На выделенную тогда правительством сумму, как выяснилось, можно было облагодетельствовать лишь 34 тыс. офицеров при существовавшем штате в 350 тыс. Сам Сердюков осознал губительность «четырехсотого» приказа и вскоре, менее чем через год, его отменил.

    Впрочем, приказ № 400 еще несколько лет находился в «замороженном» состоянии и, вероятно, распространялся на некоторые категории особо «отличившихся» военнослужащих. Известно, что его продлевали и в 2012 году. Окончательно «похоронил» этот приказ министр обороны Сергей Шойгу в июле 2015 года. И сейчас он в какой-то степени возрождает практику дополнительного финансового поощрения военнослужащих. 

    «Денежные надбавки для военнослужащих, бесспорно, хороший инструмент для стимулирования службы, – считает отставной полковник Генштаба Владимир Попов. – Другое дело, как подходить к распределению средств между достойными. Здесь необходим механизм, исключающий любую коррупционную составляющую.

    Настораживает и другое – почему в числе избранных оказались лишь летчики, разведчики, ракетчики и моряки, а не иные виды и рода Вооруженных сил. Более справедливым, как кажется, был бы выделяемый фонд на поощрения для воинских частей, добившихся наилучших показателей в ходе боевой учебы. Или, например, персонально для кавалеров боевых наград, тех, кто получил воинское звание досрочно или иным образом отличился на военной службе. А награжденных и заслуженных в попавших в нынешний приказ о выплатах военнослужащих ВКС, РВСН, ВМФ и Главного управления вполне хватает».

    Можно вспомнить советскую практику, когда именно кавалеры боевых орденов поощрялись государством. «Общее положение об орденах СССР», утвержденное Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 года, устанавливало ряд льгот для награжденных. Они включали ежемесячную выплату определенных денежных сумм, скидки при оплате жилплощади (до 50%), льготное исчисление стажа работы при выходе на пенсию, освобождение от подоходного налога, бесплатный проезд поездом или водным транспортом один раз в год, бесплатный проезд в городском транспорте и т. д. Суммы по тем временам были приличными: за Героя Советского Союза доплачивали 50 рублей, за орден Ленина – 25 рублей, за орден Красного Знамени – 20 рублей, по остальным орденам и медалям – от 10 до 15 рублей. Распространялись эти надбавки и на орденоносцев-пенсионеров.

    Как бы то ни было, у десятков тысяч военнослужащих технически и интеллектуально сложных родов и видов Вооруженных сил (и их семей) сегодня есть весомый повод для радости. Их работа действительно критически важна для обеспечения безопасности России, и специалисты такого уровня «на гражданке» зарабатывают существенно больше. Когда такое повышение коснется остальных российских военных – большой вопрос.


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