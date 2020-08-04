Российские военные начали получать новые надбавки

Более 45 тыс. моряков, летчиков, ракетчиков и военных разведки с июля начали получать новую надбавку к окладу, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.

По его словам, надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров – 100%, для прапорщиков и сержантов – 110%; для солдат – 120%.

Шойгу уточнил, что надбавка предусмотрена для более чем 45 тыс. военнослужащих, в среднем ее размер составит 23 тыс. рублей в месяц.

Также министр потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом.

Ранее правительство распорядилось выделить из резервного фонда 1,3 млрд рублей на увеличение ежемесячных надбавок с 1 июля для сотрудников МВД в Московском регионе, а также Петербурге и Ленобласти.