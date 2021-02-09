В ОП указали на возможные ошибки при расчете средней зарплаты у российских ученых

Зарплата ученых и профессорского состава во многом зависит от ставки, должности и от наличия в учреждении системы эффективных контрактов, которая позволяет сотрудникам зарабатывать больше, рассказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, член комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ Генри Сардарян.

Министр образования и науки Валерий Фальков сообщил, что ведомство уже разбирается с вопросом о зарплате ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной, которая ранее пожаловалась президенту, что получает 25 тысяч рублей. Также девушка предложила для отчетов о зарплате ученых ввести понятие «медианы заработной платы», поскольку это гораздо лучше отражает реальную ситуацию.

«У каждого учреждения свои показатели, и у нас нет единой абсолютной величины. В соответствии с майскими указами, просто есть общий критерий, который привязывает зарплату ученого и профессорско-преподавательского состава к средней зарплате по региону. То есть зарплаты ученых и преподавателей должны эту зарплату превышать в двухкратном размере», – говорит Сардарян.

Напомним, майские указы были подписаны президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года и требовали к 2018 году довести среднюю зарплату научных сотрудников до 200 % от средней по региону.

«Зарплата ученого или профессора также может зависеть от должности, ставки, потому что если эта ставка 0,25, то, естественно, и зарплата намного меньше. Университеты и научно-исследовательские институты должны обеспечивать среднюю зарплату в определенном размере. Но один сотрудник может получать 50 тысяч рублей, а другой 150, зато средняя будет 100 тысяч рублей. То есть здесь еще вопрос, как начисляется зарплата», – рассказывает член ОП.

Эксперт объясняет, что во многих образовательных и научных учреждениях предусмотрена система эффективных контрактов, когда сотрудник получает не очень большой фиксированный заработок, а остальные суммы складываются из тех видов деятельности, которыми он занимается. В качестве примера он привел публикацию в научном журнале или написание учебника.

«Соглашусь, что справедливо было бы ввести медиану заработной платы. Здесь встает вопрос: мы должны оценивать среднюю заработную плату или разницу между низкооплачиваемым и высокооплачиваемым сотрудником? Или, допустим, мы должны смотреть не среднюю зарплату, а минимальную? Если уж в качестве критерия мы ввели среднюю заплату, то рассуждать по принципу у меня мясо, у тебя капуста, а вместе мы голубцы – неправильно», – считает Сардарян.

По крайней мере та цель, которую закладывал президент, была в том, чтобы люди в научных и образовательных учреждениях стали в большей степени материально обеспеченными, полагает член ОП. Естественно, если это сводится только к статистической отчетности, то будут возникать вопросы как у новосибирской ученой, которая и задала вопрос президенту.

«С другой стороны, большая часть университетов уже предусмотрела выплаты по эффективным контрактам. Поэтому, когда люди сейчас жалуются, что им недоплачивают или где-то чего-то не хватает, то в большинстве случаев оказывается, что человек просто, видимо, не хочет зарабатывать другую сумму, потому что может за семестр написать, например, учебник, опубликовать его и получить приличную выплату», – заключил политолог.

В Российской академии наук рассказали, что уже на протяжении нескольких лет отлучены от вопроса формирования зарплат ученым и поблагодарили Проскурину за поднятие данного вопроса.