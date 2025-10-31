Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.0 комментариев
Работу гимназии в Ульяновске приостановили после вспышки кишечной инфекции
В ульяновской гимназии № 30 выявили признаки кишечной инфекции у пяти учеников, двух из них положили в больницу, работу самого учреждения временно приостановили, сообщили в минздраве Ульяновской области.
Выявлено пять учащихся с признаками острой кишечной инфекции, двух детей госпитализировали в областную детскую больницу, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Начато санитарно-эпидемиологическое расследование, а за школьниками, контактировавшими с больными, организовано медицинское наблюдение.
На заседание санитарно-противоэпидемической комиссии решили временно приостановить образовательный процесс в гимназии с 31 октября.
Ранее СК завел дело по факту массового отравления школьников в кафе Калининграда. В Улан-Удэ число пострадавших от пищевого отравления достигло 145 человек. Через некоторое время всех отравившихся в Бурятии выписали из больниц.