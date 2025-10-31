Суданские врачи заявили о более 2 тыс. погибших в Эль-Фашере из-за атак СБР

Tекст: Катерина Туманова

Военизированные Силы быстрого реагирования (СБР) захватили столицу Северного Дарфура Эль-Фашер. Заявления о широкомасштабных зверствах были подтверждены отчетом Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, в котором говорится, что в течение 48 часов, прошедших с момента захвата города 26 октября, продолжались массовые убийства, сообщает Sudan Tribune.

На спутниковых снимках, опубликованных лабораторией, видны пятна крови от казней, добавляется в отчете.

«Сообщения свидетельствуют об убийстве 2 тыс. гражданских лиц и уничтожении невинных людей путем их сожжения заживо», – говорится в заявлении.

Профсоюз врачей подробно описал ряд ужасающих нарушений, включая групповые казни и облавы на дома представителей СБР. Жертв заставляли рыть себе могилы и хоронить себя заживо. По оценкам, в осаде города остаются 177 тыс. мирных жителей, и профсоюз заявляет, что многие из тех, кто пытался бежать на автомобилях, сгорели заживо внутри них.

Комитет также сообщил о «полевых казнях» более 450 пациентов и раненых в главной больнице города. Еще 1 200 пожилых, больных и раненых были убиты в полевых медицинских учреждениях, а больницы и аптеки были разграблены.

Насилие вызвало новую волну вынужденных переселенцев, предположительно, 28 тыс. человек бежали за 48 часов. Профсоюз врачей подтвердил, что более 1 тыс. раненых и голодающих достигли близлежащего района Тавила.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце июля Россия перенесла посольство в Судане из Хартума в город Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений в столице африканской страны. Армия Судана заявила о взятии под контроль ключевой военной базы в Хартуме. В октябре более 50 человек погибли в Судане в результате «массовой резни» за власть. Аэропорт Хартума в Судане подвергся атаке беспилотников.