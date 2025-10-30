Митрополит посоветовал не признаваться в измене ради сохранения семьи

Tекст: Вера Басилая

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав заявил, что не всегда стоит открыто признаваться в супружеской измене, если подобное признание способно разрушить семью. По словам священнослужителя, важно проявлять рассудительность и не распространяться о своих поступках, а первым делом прийти на исповедь и очистить совесть через таинство покаяния, сообщает телеканал «Союз».

«Куда более важно очистить свою совесть в таинстве покаяния и прийти на исповедь, покаяться в этом грехе, положить твердое намерение больше никогда к этому не возвращаться», – сказал митрополит Ростислав.

Он подчеркнул, что если признание может «кого-то соблазнить, кого-то оттолкнуть или что-то разрушить», то не всегда это полезно, и в таких ситуациях лучше полагаться на пастырский совет опытного батюшки. Митрополит также отметил, что совет священника может помочь определить, что будет спасительнее для человека и семьи.

Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о необходимости комплексных мер по восстановлению института традиционной семьи в России, подчеркивая негативное влияние массовой культуры на отношение к супружеской измене.

Опрос ВЦИОМ показал, что главными причинами разводов россияне считают бедность, взаимное непонимание и неверность одного из партнеров.