Лавров отметил значимый ресурсный потенциал России и Африки

Tекст: Вера Басилая

Россия и африканские государства обладают значительным ресурсным потенциалом, особенно в горнодобывающей сфере, об этом говорится в приветствии главы МИД России Сергея Лаврова участникам Российско-африканского сырьевого диалога, которое опубликовано на сайте МИД России.

В тексте отмечается, что именно данная отрасль играет заметную роль в экономическом развитии обеих сторон, а в плане действий форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы уже закреплены новые форматы взаимовыгодного сотрудничества.

Лавров считает, что повестка мероприятия полностью отвечает целям дальнейшего укрепления российско-африканских отношений.

К ключевым вопросам, которые обсуждали участники диалога, министр отнес совершенствование отраслевого регулирования и подготовку профессиональных кадров. По мнению Лаврова, подобное взаимодействие укрепляет экономический, технологический и энергетический суверенитет африканских государств, а работа в этом направлении достойна поддержки.

Кроме того, Лавров выразил уверенность, что площадка нынешнего диалога станет основой для формирования новых механизмов партнерства в минерально-сырьевом секторе. Также он подчеркнул, что рекомендации форума будут учтены при подготовке второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которая пройдет в ноябре 2024 года в Каире.

Президент России Владимир Путин подчеркнул многоплановое и насыщенное сотрудничество с африканскими государствами.