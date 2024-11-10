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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    17 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    36 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    10 ноября 2024, 09:32 • Новости дня

    Путин заявил о многоплановом сотрудничестве России и Африки

    Путин отметил насыщенное и многоплановое сотрудничество России с африканскими странами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подчеркнул многоплановое и насыщенное сотрудничество с африканскими государствами на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

    Владимир Путин заявил о многоплановости и насыщенности взаимодействия России с африканскими странами, передает ТАСС. Президент России обратился к участникам первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка с приветственным словом, которое зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По словам Путина, программа конференции подтверждает, что сотрудничество между Россией и Африкой становится все более многоплановым. В своем обращении президент России отметил намерение страны продолжать поддерживать африканских партнеров в ряде ключевых сфер.

    Путин уточнил, что Россия будет содействовать африканским странам в обеспечении устойчивого развития, борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственных проблем, а также в преодолении последствий стихийных бедствий. Эти темы стали ключевыми в повестке конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой, что свидетельствует о значительном укреплении связей в этом направлении. Президент Владимир Путин заявил, что Россия успешно развивает свои связи с Африканским континентом, подтверждая важность данного сотрудничества.

    9 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

    Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с КНДР, включающего обязательства по оказанию военной помощи в случае нападения.

    На сайте правовой информации указано, что глава государства подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

    Как указано в преамбуле, он отражает ключевые интересы народов России и КНДР, а также способствует укреплению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.

    Стороны договорились на постоянной основе развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.

    Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

    Важной частью соглашения является обязательство сторон не заключать соглашения с третьими государствами, которые могут угрожать суверенитету или безопасности другой стороны.

    Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор с КНДР не включает положений о создании военного союза.

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    10 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
    Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россияне ждут от МВД «беспощадной борьбы с преступностью», заявил президент России Владимир Путин. В поздравлении действующих сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником он отметил грамотные действия МВД в «неординарных условиях», в том числе в зоне специальной военной операции на Украине.

    «Сегодня граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин заявил, что в борьбе с экстремизмом нужны «активность и наступательность». Он подчеркнул, что экстремизм «в любом обличье» является угрозой для суверенитета и конституционного порядка России, а также для безопасности ее народа.

    Путин «особо отметил мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Он сказал, что ситуация «здесь непростая», мирным жителям требуются «помощь и защита». Президент выразил уверенность, что сотрудники МВД приложат все необходимые усилия и «максимально обеспечат безопасность» людей, а также будут «оперативно решать вопросы» граждан.

    Он выразил благодарность сотрудникам МВД за «грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач» СВО.


    Напомним, Путин сообщил, что в 2024 году более 650 сотрудников органов внутренних дел удостоены государственных наград; среди них те, кто погиб при выполнении служебных обязанностей. Он заверил, что их подвиги «всегда будут помнить и чтить».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    9 ноября 2024, 18:40 • Новости дня
    Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
    Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия укрепила свои связи с Африкой, подписав 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков.

    По его словам, Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве с 33 странами Африки,

    Кобяков заявил, что для России роль поставщика безопасности для стран Африканского континента является жизненной необходимостью. Эти соглашения направлены на регулярное сотрудничество по военно-техническим вопросам.

    Кроме того, Россия планирует создать независимую систему расчетов с Африкой к 2030 году. Кобяков добавил, что целью является увеличение доли расчетов в валютах дружественных стран до 90%. Для чего будет создана независимая платежная инфраструктура, что упростит финансовые операции между Россией и Африканскими государствами.

    По данным советника президента, в первой министерской конференции Россия – Африка участвуют делегации из 54 стран и 45 министров. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус и собрало свыше 1,5 участников.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и практического сотрудничества, разрушив «грязные надежды» на изоляцию России.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия значительно укрепляет свои отношения с африканскими странами.

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    9 ноября 2024, 11:15 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в поддержке африканских террористов

    В МИД заявили о поддержке Киевом террористов в Африке и планах России бороться с этим

    МИД обвинил Киев в поддержке африканских террористов
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия обвиняет Киев в поддержке террористов в Африке и намерена противодействовать этой практике, заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно на конференции Форума партнерства Россия – Африка.

    Он подчеркнул деструктивную деятельность Киева, отметив, что она открыто направлена на помощь террористам, передает ТАСС.

    По словам Михно, Россия продолжит борьбу с этой практикой не только на Африканском континенте, но и в других регионах мира.

    Ранее французская газета Le Monde сообщила, что украинская военная разведка с 2024 года сотрудничает с террористами из малийских вооруженных группировок, обучая их производству и использованию дронов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев, не имея возможности одержать победу над Россией на поле боя, решил открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки в дружественных Москве африканских государствах.

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    9 ноября 2024, 22:29 • Новости дня
    Путин подписал законы против нелегальной миграции
    Путин подписал законы против нелегальной миграции
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.

    Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, признается отягчающим обстоятельством. Этим законом статья 63 УК дополняется новым пунктом «т», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин подписал закон об ужесточении наказаний за организацию незаконной миграции. Статья 322.1 «Организация незаконной миграции» дополняется новой частью 3. В ней указывается, что организация незаконной миграции, осуществленная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, также является особо тяжким преступлением. За него грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф на сумму 3 млн – 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, а также запрет на срок до десяти лет занимать определенные должности.

    Кроме того, устанавливаются новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции – совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета. Ужесточается уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

    Путин подписал федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. Закон дополняет перечень преступлений, указанных в статье 322.1 УК.

    Также Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. Основанием для блокировки Роскомнадзором сайта становится решение генпрокурора или его заместителя.

    Соответствующие документы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, Путин также подписал закон, запрещающий передачу прав и обязанностей по проведению экзаменов для мигрантов третьим лицам. На заседании «Валдая» Путин заявил, что миграционная политика должна быть ориентирована на интересы граждан России, а приезжающие должны знать и соблюдать российские законы.

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    9 ноября 2024, 17:39 • Новости дня
    Захарова: Форум Россия-Африка развеял «грязные надежды» на изоляцию России

    Захарова заявила, что Форум Россия-Африка подтвердил важность многополярности развеял «грязные надежды» на изоляцию РФ

    Захарова: Форум Россия-Африка развеял «грязные надежды» на изоляцию России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и практического сотрудничества, разрушив «грязные надежды» на изоляцию России, подчеркнула представитель МИД Мария Захарова.

    Она отметила, что на полях мероприятия проходят десятки двухсторонних встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и африканскими коллегами. «Это все проходит на полях мероприятия… И вот эти переговоры насыщены актуальной и практической повесткой», – подчеркнула Захарова, передает РИА «Новости».

    Также дипломат добавила, что обсуждаются вопросы экономики, бизнес-контакты, а также обмен по гуманитарным линиям, включая культуру, образование и науку. «Это мероприятие не только демонстрирует многополярность, но и имеет практическую отдачу, наполненную конкретным предметным смыслом», – заключила Захарова.

    На форуме Россия – Африка министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов двух стран.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия значительно укрепляет свои отношения с африканскими странами.


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    9 ноября 2024, 19:09 • Новости дня
    МИД Конго: Африканцы были обмануты Западом

    МИД Конго обвинил Запад в обмане Африки ради ресурсов

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи подчеркнул, что африканским странам необходимо взаимовыгодное сотрудничество, а не милосердие Запада, он обвинил западные державы в неоколониальной политике.

    Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо обвинил западные державы в обмане африканцев, сообщает РИА «Новости». По его словам, Запад видел в африканском континенте лишь источник поставок природных ресурсов.

    Во время выступления на первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи он подчеркнул, что Африка, обладая богатыми природными запасами, все еще не смогла достичь значительных успехов из-за такого отношения.

    Гакоссо также отметил, что африканцам необходимо не милосердие Запада, а взаимовыгодное сотрудничество. Он поддержал слова президента России Владимира Путина, который ранее заявил о неоколониальном характере западной политики. Министр подчеркнул, что африканцы хотят взаимной выгоды и справедливых отношений с великими державами.

    «Президент Путин полностью прав... Нужна справедливость в отношениях между державами – великими державами и африканскими странами – чтобы отношения были  взаимовыгодными. Это все, чего хотят сегодня африканцы... Африканцам не нужно милосердие Запада, не нужна жалость к самим себе. Они такие же люди, как и все остальные. Они должны бороться, они должны работать, они должны блистать в мире, которому принадлежат. Им не нужна жалость», – заметил Гакоссо.

    Кроме того, Гакоссо назвал санкции против России неэффективными и рассказал, что смеялся, когда они были введены. «Я знал, что это никогда не сработает», – заявил он. Министр привел в пример Кубу, которая пережила длительные санкции, и подчеркнул, что такие меры не принесли желаемых результатов.

    Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка проходит в Сочи с 9 по 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подписала 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве с африканскими странами, что укрепляет ее связи с континентом.

    Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и практического сотрудничества, разрушив надежды на изоляцию России, подчеркнула представитель МИД Мария Захарова.

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    10 ноября 2024, 00:35 • Новости дня
    Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

    Tекст: Антон Антонов

    В 2024 году более 650 сотрудников органов внутренних дел удостоены государственных наград; среди них те, кто погиб при выполнении служебных обязанностей, сообщил президент России Владимир Путин в поздравлении действующих сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником.

    «Поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел. Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности наших граждан стало делом жизни», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что сотрудники МВД всегда демонстрировали «мужество, принципиальность, твердую веру в силу Закона и справедливость», а новым поколениям передавали «традиции чести, патриотизма, верности долгу».

    Президент отметил «смелость и самоотверженность солдат правопорядка», которые «стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны». При этом, как указал глава российского государства, новые поколения сотрудников органов внутренних дел также демонстрируют «новые славные традиции».

    Так, в 2024 году 659 из них получили государственные награды. Некоторые из них героически погибли, но «невзирая на смертельную опасность не дрогнули и не отступили», сказал Путин. Он заверил, что их подвиги «всегда будут помнить и чтить».

    «Гордимся каждым, кто честно и безупречно выполняет свой долг, верно служит Родине и нашему народу», – сказал он.

    Напомним, весной Путин на расширенной коллегии МВД России заявил, что работа МВД должна оставаться эффективной, несмотря на хорошие показатели в экономике и социальной сфере, России важно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может.

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    10 ноября 2024, 04:56 • Новости дня
    Путин подписал закон о доплате за наставничество на рабочем месте

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который приравнивает функции наставника к дополнительной работе, за выполнение которой устанавливается доплата.

    Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с ним в Трудовой кодекс включается понятие «наставничество в сфере труда» – помощь одним работником другому в овладении профессиональными навыками, которая осуществляется с письменного согласия по поручению работодателя.

    Размеры и условия доплат определяются на основании российских законов, коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов, передает РИА «Новости».

    Напомним, согласно исследованию ВЦИОМ и Федеральной службы по труду и занятости, более 15 тыс. российских предприятий используют систему наставничества, 60% из них отмечают, что благодаря этому механизму их бизнес успешно развивается, 35% готовы инвестировать в эти программы.


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    9 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Пакистану после теракта в Кветте

    Путин осудил теракт на вокзале Кветты и выразил соболезнования Пакистану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с терактом на вокзале Кветты, в результате которого пострадали женщины и дети, сообщила пресс-служба Кремля.

    В своей телеграмме он выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта на железнодорожном вокзале города Кветта, сообщает Кремль.

    Путин решительно осудил это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети, и выразил надежду на то, что организаторы понесут заслуженное наказание.

    Он также подчеркнул намерение России продолжать тесное взаимодействие с пакистанскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Кроме того, Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

    В Пакистане произошел взрыв у железнодорожного вокзала в городе Кветта, в результате которого погибли четыре человека и пострадали более тридцати.

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    9 ноября 2024, 17:45 • Новости дня
    Путин поздравил Пахмутову с 95-летием видеообращением

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием, назвав ее мелодией страны.

    Обращение транслировали на юбилейном концерте в Большом театре, сообщает ТАСС.

    Путин поблагодарил Пахмутову за ее вклад в культуру: «Дорогая Александра Николаевна! Вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!»

    Помимо президента, композитора поздравил и премьер-министр Михаил Мишустин, который лично приехал в Большой театр. Он вручил имениннице букет цветов и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

    Напомним, Путин в день 95-летия Пахмутовой подписал указ о присвоении ей звания Героя Труда.

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    9 ноября 2024, 21:10 • Новости дня
    Лавров: Россия работает над возвращением посольства в столицу Нигера

    Tекст: Мария Иванова

    Россия работает над возвращением своего посольства в Ниамей, чтобы восстановить дипломатическую инфраструктуру и укрепить двусторонние отношения с Нигером, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия намерена вернуть свое посольство в столицу Нигера, Ниамей, передает ТАСС. Об этом сообщил Сергей Лавров на встрече с главой МИД Нигера Бакари Яу Сангаре на полях конференции Форума партнерства Россия – Африка. В заявлении Лавров отметил, что возобновление работы посольства поможет укреплению двусторонних отношений и восстановит дипломатическую инфраструктуру.

    Лавров также подчеркнул, что стороны обсудили дальнейшее укрепление российско-нигерских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также обсуждались международные и региональные вопросы, включая ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне. Было отмечено единство позиций России и Нигера в отношении политики коллективного Запада и необходимости координации действий на международных площадках.

    Конференция Форума партнерства Россия – Африка проходит на федеральной территории Сириус и включает участие более 1 500 делегатов, из которых более 40 – министры из Африки. Это подчеркивает заинтересованность России в активизации взаимодействия с африканскими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на конференции в Сочи подчеркнул необходимость взаимовыгодного сотрудничества для африканских стран, обвинив Запад в неоколониализме.

    Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и разрушения надежд на изоляцию России, заявила Мария Захарова. Россия укрепила свои связи с Африкой, подписав 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве.

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    9 ноября 2024, 15:19 • Новости дня
    Россия и Руанда договорились о безвизовых поездках для дипломатов

    Лавров и Ндухунгирехе подписали соглашение о безвизовом режиме для дипломатов

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе заключили соглашение, позволяющее владельцам дипломатических и служебных паспортов обеих стран совершать безвизовые поездки.

    Министры подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов, передает ТАСС.

    Это соглашение было заключено в ходе первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, проходившей на полях мероприятия.

    Ранее министры иностранных дел России и ЦАР Сергей Лавров и Сильви Байпо-Темон на форуме Россия – Африка подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов

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    9 ноября 2024, 14:47 • Новости дня
    Глава МИД Мали обвинил Украину в поддержке террористов для смены режима

    Глава МИД Мали заявил о поддержке террористов Украиной и другими странами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Террористические группы на севере Мали подтвердили сотрудничество с Украиной, что вызывает обеспокоенность у властей страны, а также Нигера и Буркина-Фасо, заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп.

    Это было озвучено на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

    Министр подчеркнул, что Украина не единственная страна, поддерживающая террористов. «Возможно, они лишь прикрытие для других сил, которые скрываются за ней», – заявил Диоп. Несмотря на это, он не стал называть конкретные страны, но отметил, что они сами знают, о ком идет речь, передает ТАСС.

    Диоп также выразил удивление тем, что член ООН может открыто заявлять о сотрудничестве с террористическими группировками для дестабилизации страны. Он отметил, что Украина, заявляя, что сама подверглась агрессии, намерена нанести ущерб Мали, хотя эта страна никогда не проявляла враждебности к Украине.

    Министр сообщил, что Мали, Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН, призывая Украину взять на себя ответственность. «Мы будем продолжать делать все возможное для защиты нашей страны», – добавил Диоп.

    Ранее Россия обвинила Киев в поддержке террористов в Африке и заявила о намерении противодействовать этой практике.

    Французская газета Le Monde сообщила, что украинская военная разведка с 2024 года сотрудничает с террористами из малийских вооруженных группировок, обучая их производству и использованию дронов.

    Также Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.

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    10 ноября 2024, 09:57 • Новости дня
    Лавров оценил прогресс в связях с Африкой благодаря саммитам

    Лавров заявил о прогрессе в развитии связей России с Африкой через саммиты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саммиты Россия-Африка способствуют углублению отношений с континентом, что приводит к прогрессу в различных сферах сотрудничества, подчеркнул Сергей Лавров на пленарном заседании в Сириусе.

    Он подчеркнул, что темп, заданный двумя предыдущими саммитами, позволяет развивать отношения по нарастающей, сообщает «РИА Новости».

    Министр также указал на значительное увеличение числа контактов между Россией и странами Африки, как на высшем, так и на министерском уровнях. Это свидетельствует о растущем интересе и взаимопонимании между сторонами. Контакты, по словам Лаврова, стали более частыми и интенсивными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подписала 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с африканскими странами. Газета также сообщала, что президент России Владимир Путин заявил о многоплановом сотрудничестве с Африкой.

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    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

    Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора. Однако, по словам российского президента, для осуществления этой идеи США необходимо предпринять первый шаг. Эксперты отмечают, что в случае проведения переговоров разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон? Подробности

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    «По большому счету я выжил чудом»

    «Больше всего меня утешили слова медсестры в госпитале в Луганске. Когда я отошел от наркоза, медсестра сказала: «Спасибо, что пришел нас защищать». Боец ЧВК Даниил Гладушевский, получивший тяжелое ранение в первые дни СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, кто и как готов поддерживать ветерана без ног, и чем хороший протез отличается от плохого. Подробности

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    Трамп устроит укрощение польских амбиций

    Польский президент Анджей Дуда планирует срочный визит в США, чтобы встретиться и объясниться с избранным президентом страны Дональдом Трампом. И немудрено: в прошедшие несколько лет польское руководство заявляло даже о том, что Трамп «завербован российскими службами. Как и почему Вашингтон при Трампе изменит свое отношение к Варшаве? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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