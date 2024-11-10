Путин отметил насыщенное и многоплановое сотрудничество России с африканскими странами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Путин заявил о многоплановости и насыщенности взаимодействия России с африканскими странами, передает ТАСС. Президент России обратился к участникам первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка с приветственным словом, которое зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам Путина, программа конференции подтверждает, что сотрудничество между Россией и Африкой становится все более многоплановым. В своем обращении президент России отметил намерение страны продолжать поддерживать африканских партнеров в ряде ключевых сфер.

Путин уточнил, что Россия будет содействовать африканским странам в обеспечении устойчивого развития, борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственных проблем, а также в преодолении последствий стихийных бедствий. Эти темы стали ключевыми в повестке конференции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой, что свидетельствует о значительном укреплении связей в этом направлении. Президент Владимир Путин заявил, что Россия успешно развивает свои связи с Африканским континентом, подтверждая важность данного сотрудничества.