В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
Путин заявил о многоплановом сотрудничестве России и Африки
Путин отметил насыщенное и многоплановое сотрудничество России с африканскими странами
Президент России Владимир Путин подчеркнул многоплановое и насыщенное сотрудничество с африканскими государствами на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
Владимир Путин заявил о многоплановости и насыщенности взаимодействия России с африканскими странами, передает ТАСС. Президент России обратился к участникам первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка с приветственным словом, которое зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам Путина, программа конференции подтверждает, что сотрудничество между Россией и Африкой становится все более многоплановым. В своем обращении президент России отметил намерение страны продолжать поддерживать африканских партнеров в ряде ключевых сфер.
Путин уточнил, что Россия будет содействовать африканским странам в обеспечении устойчивого развития, борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственных проблем, а также в преодолении последствий стихийных бедствий. Эти темы стали ключевыми в повестке конференции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой, что свидетельствует о значительном укреплении связей в этом направлении. Президент Владимир Путин заявил, что Россия успешно развивает свои связи с Африканским континентом, подтверждая важность данного сотрудничества.