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    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    15 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    35 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    9 ноября 2024, 18:40 • Новости дня

    Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой

    Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия укрепила свои связи с Африкой, подписав 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков.

    По его словам, Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве с 33 странами Африки,

    Кобяков заявил, что для России роль поставщика безопасности для стран Африканского континента является жизненной необходимостью. Эти соглашения направлены на регулярное сотрудничество по военно-техническим вопросам.

    Кроме того, Россия планирует создать независимую систему расчетов с Африкой к 2030 году. Кобяков добавил, что целью является увеличение доли расчетов в валютах дружественных стран до 90%. Для чего будет создана независимая платежная инфраструктура, что упростит финансовые операции между Россией и Африканскими государствами.

    По данным советника президента, в первой министерской конференции Россия – Африка участвуют делегации из 54 стран и 45 министров. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус и собрало свыше 1,5 участников.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и практического сотрудничества, разрушив «грязные надежды» на изоляцию России.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия значительно укрепляет свои отношения с африканскими странами.

    8 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Евросоюз отказался от этого шага, рассказала спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что Зеленский попросил Евросоюз направить ему 300 млрд долларов, которые представляют собой замороженные российские активы, на что ЕС не согласился пойти.

    «Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», – отметила дипломат.

    Захарова предложила вместо этого конфисковать собственность у ряда украинских политиков и бизнесменов, в том числе у самого Зеленского.

    По ее мнению, это поможет спасти экономику Украины. Такое предложение касается и экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, олигарха Игоря Коломойского и мэра Киева Виталия Кличко.

    Ранее Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине.

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    8 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Губернатор Курганской области потребовал ликвидации диаспор за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков в программе «Царьград. Главное» сообщил о решении ликвидировать национальные диаспоры в течение суток.

    По его словам, настала необходимость в ликвидации в регионе национальных диаспор, которые защищают своих земляков, совершивших преступления, и оказывают давление на правоохранительные органы, передает «Царьград».

    Шумков отметил, что такие диаспоры должны быть сняты с учета как юридические лица в течение суток. Он подчеркнул, что подобные меры не являются жесткими, а напротив, правильными, поскольку страна должна защищать свою безопасность.

    Губернатор рассказал, что в Курганской области за последнее время значительно сократилась безработица, в 25 раз, что привело к дефициту трудовых ресурсов. Однако местные власти не стали привлекать мигрантов для восполнения кадрового дефицита. Шумков отметил, что область является транзитной для иностранных работников, которые через нее проезжают в более крупные регионы, включая северные территории.

    По данным корреспондента «Царьград Урала», в регионе продолжается строительство домов, ремонт дорог и работа системы ЖКХ без участия мигрантов. Также местные жители занимаются торговлей овощами и фруктами и приготовлением шашлыка.

    В октябре в Челябинской области вспыхнули волнения после убийства женщины-таксиста, в котором подозревали несовершеннолетних цыган. Полиция задержала более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город. Глава города Коркино Наталья Лощинина подала заявление об отставке на фоне общественных недовольств.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    8 ноября 2024, 13:50 • Новости дня
    Посольство Южной Кореи в России просит называть Японское море иначе

    Посольство Южной Кореи в России попросило СМИ дополнить название Японского моря

    Посольство Южной Кореи в России просит называть Японское море иначе
    @ Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Посольство Южной Кореи обратилось в СМИ с разъяснениями об особенностях упоминания Японского моря при освещении тем, связанных с данным морским регионом. Диппредставительство заявляет, что акваторию необходимо именовать одновременно как Японским, так и Восточным морем.

    Посольство Республики Корея разъяснило позицию своей страны по поводу наименования акватории, лежащей между Корейским полуостровом и Японским архипелагом. Зачастую в СМИ она обозначается как Японское море, однако в Корее принято другое наименование – Восточное. Соответствующее письмо посольства поступило в том числе в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

    В тексте указывается, что вплоть до XIX века данный морской район «обозначался разными наименованиями», включая Восточное море, Корейское море, Чосонское море и, собственно, Японское море.

    Однако самым древним, указывается в письме, является наименование «Восточное море». «Лишь в конце XIX века это название начало исчезать из международной картографии в связи с усилением Японии и колонизации ей Кореи», – поясняет посольство.

    В письме говорится, что «согласно общему правилу международной картографии в случае, когда географический объект является общим для двух и более стран и не удается достигнуть соглашения о едином наименовании, названия используются одновременно». Поэтому диппредставительство Республики Корея призывает СМИ одновременно использовать оба наименования акватории: Японское море и Восточное море.

    Напомним, в Южной Корее Японское море принято называть «Восточным морем», в то время как в КНДР оно называется Корейским Восточным морем. Корейская сторона заявляет, что название «Японское море» было навязано мировому сообществу Японской империей, так как в 1910–1945 годах Корея была под властью Японии. Как следствие, мнение страны по этому вопросу при утверждении Международной гидрографической организацией названия в 1929 году не было учтено.

    Японская сторона, в свою очередь, заявляет, что название «Японское море» встречается на большинстве карт и является общепринятым, и настаивает на исключительном употреблении названия «Японское море».

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    9 ноября 2024, 07:18 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами
    Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую и Курскую области, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности 50 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА, 28 единиц, было уничтожено над территорией Брянской области. В Курской области было сбито 12 беспилотников, в Новгородской – четыре, по два в Смоленской и Тульской областях, и по одному над территориями Орловской и Тверской областей, передает ТАСС.

    Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость проверки сообщений о развитии базы беспилотников в Финляндии, которая якобы будет использоваться для сбора разведданных у границ России.

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    9 ноября 2024, 11:15 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в поддержке африканских террористов

    В МИД заявили о поддержке Киевом террористов в Африке и планах России бороться с этим

    МИД обвинил Киев в поддержке африканских террористов
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия обвиняет Киев в поддержке террористов в Африке и намерена противодействовать этой практике, заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно на конференции Форума партнерства Россия – Африка.

    Он подчеркнул деструктивную деятельность Киева, отметив, что она открыто направлена на помощь террористам, передает ТАСС.

    По словам Михно, Россия продолжит борьбу с этой практикой не только на Африканском континенте, но и в других регионах мира.

    Ранее французская газета Le Monde сообщила, что украинская военная разведка с 2024 года сотрудничает с террористами из малийских вооруженных группировок, обучая их производству и использованию дронов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев, не имея возможности одержать победу над Россией на поле боя, решил открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки в дружественных Москве африканских государствах.

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    8 ноября 2024, 18:48 • Новости дня
    ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

    ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

    Tекст: Денис Тельманов

    ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Как передает ТАСС, столичная Госавтоинспекция пояснила, что замена водительских удостоверений с истекшим сроком нужна, если изменились персональные данные, удостоверение повреждено, утеряно или похищено, или если появились медицинские ограничения.

    Уточняется, что права, срок которых истек или истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на три года без необходимости посещения подразделений. Это новшество освобождает водителей от лишних хлопот и очередей.

    Вместе с тем, если владельцы таких прав хотят получить новые, они могут обратиться в любое экзаменационное подразделение ГАИ по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения России подготовило проект закона, который позволяет будущим водителям изучать теоретическую часть дистанционно с увеличением практических часов на дороге.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, предусматривающий лишение прав на срок до полутора лет и конфискацию устройств.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил рассмотреть законопроект, отменяющий административную ответственность для водителей, не имеющих при себе бумажного водительского удостоверения, если документы имеются в электронном виде на платформе «Госуслуги авто».

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    8 ноября 2024, 23:31 • Новости дня
    В результате пожара в Барнауле погибли четыре человека

    Пожар в Барнауле унес жизни четырех человек, включая ребенка

    Tекст: Максим Попов

    В Барнауле в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре человека, включая ребенка, однако спасателям удалось вывести из горящего здания двоих детей, сообщило региональное отделение МЧС.

    «В результате происшествия погибли четыре человека: женщины 64 и 44 лет, мужчина 67 лет и ребенок четырех лет. Жилое помещение площадью 120 кв. метров было потушено усилиями 52 специалистов и 14 единиц техники», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения .

    Позднее МЧС уточнило, что до прибытия спасателей очевидцу удалось вывести из горящего дома пятилетнюю девочку и двенадцатилетнего мальчика.

    Напомним, в конце сентября в Барнауле произошел пожар в административном здании, площадь которого составила 1 тыс. кв. метров.

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    7 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Володин заявил о разработке ограничений выплат иноагентам и релокантам

    Вячеслав Володин заявил о разработке ограничений на выплаты иноагентам и релокантам

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, вводящего ограничения на выплаты по авторским правам для иноагентов и негативно высказывающихся о России релокантов.

    В своем Telegram-канале он указал, что законопроект может быть рассмотрен уже через несколько дней. Володин подчеркнул, что инициатива предусматривает зачисление доходов от творческой деятельности иноагентов на специальный счет в рублях.

    По словам Володина, получение дохода иным путем будет запрещено. Вспомогательные ограничения разрабатываются и для релокантов, которые негативно высказываются о России. Он выразил мнение, что те, кто оскорбляет граждан и участников специальной военной операции, не должны получать доходы, основываясь на своей деятельности в стране.

    Новые правила коснутся различных сфер, включая науку, литературу, искусство, изобретения, товарные знаки и сообщения в СМИ. Володин отметил важность защиты интересов страны и граждан от негативного влияния внешних агентов и тех, кто покинул Россию, но продолжает ее критиковать.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России с ноября начнут действовать новые законы, касающиеся миграции и блогов.

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    8 ноября 2024, 04:35 • Новости дня
    ФСБ обнаружила тайник с минами и выстрелами для гранатометов в Мариуполе

    Крупный тайник с оружием украинских диверсантов найден ФСБ в Мариуполе

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники ФСБ обнаружили крупный схрон с оружием, подготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя, говорится в сообщении ведомства.

    Как отметили оперативники, в найденном тайнике хранились 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию. Все обнаруженные боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на специализированном полигоне, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, схрон предназначался для совершения диверсионно-террористических актов на территории ДНР.

    Напомним, 22 октября Росгвардия обнаружила схрон ВСУ с центнером тротила в ЛНР.

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    8 ноября 2024, 03:57 • Новости дня
    Угрозу атаки БПЛА объявили в Саратовской области

    Губернатор сообщил о готовности экстренных служб к атаке БПЛА в Саратовской области

    Tекст: Максим Попов

    Экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    По словам Бусаргина, он получил соответствующие данные  от Минобороны. В связи с этим все экстренные службы области переведены в состояние полной готовности.

    «От министерства обороны ранее поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    На данный момент детали угрозы и возможные меры по предотвращению атаки не уточняются. Органы власти области продолжают следить за ситуацией и готовы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В случае ухудшения обстановки население будет оперативно информировано.

    Позднее Бусаргин сообщил, что над Саратовым был сбит украинский БПЛА. Его обломки упали в промышленной зоне города.

    Напомним, водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов.

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    8 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Минпромторг отложил уплату утильсбора автоконцернами

    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора автоконцернами на декабрь 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Минпромторг предложил перенести уплату утильсбора за IV квартал 2024 года и I–III кварталы 2025 года на 15 декабря 2025 года.

    Эта мера направлена на поддержку автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты с Минпромторгом, передает ТАСС.

    Согласно проекту постановления правительства, размещенному на официальном портале проектов нормативных правовых актов, крупнейшие производители, подписавшие специальные инвестиционные контракты, смогут уплатить утильсбор за IV квартал 2024 года и I–III кварталы 2025 года до 15 декабря 2025 года.

    Подобные решения о переносе сроков уплаты утильсбора принимались и в предыдущие годы – 2022, 2023 и 2024, что свидетельствует о последовательной поддержке автопроизводителей в рамках СПИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации сбора до 2030 года для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, соответствующее постановление вступает в силу 1 октября этого года.

    Минпромторг сообщил, что возможная индексация утилизационного сбора не повлияет на стоимость отечественной техники благодаря мерам господдержки. За последние три года средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех млн рублей, и автомобили продолжают дорожать в этом году.

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    7 ноября 2024, 10:51 • Новости дня
    Уйба назначен первым замначальника управления Минобороны

    Уйба назначен первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-глава Республики Коми Владимир Уйба указом президента назначен на должность первого заместителя начальника в Главном военно-медицинском управлении Минобороны России.

    Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны, указ был подписан президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Работа Уйбы в новой роли будет направлена на улучшение медицинской поддержки Вооруженных сил страны.

    Напомним, руководитель Республики Коми Владимир Уйба заявил о своем назначении на новую должность на федеральном уровне. 5 ноября Путин подписал указ о назначении Ростислава Гольдштейна, ранее возглавлявшего Еврейскую автономную область, временно исполняющим обязанности главы Республики Коми.

    Выборы главы Республики Коми и нового состава Госсовета пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

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    8 ноября 2024, 07:22 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 17 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 17 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь сбила 17 беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что по шесть БПЛА были сбиты над территориями Воронежской Саратовской областей, четыре – над Белгородской областью и один — над Брянской.

    В ночь на пятницу экстренные службы в Саратовской области были приведены в полную готовность из-за угрозы атаки беспилотников. До этого водителям Саратова разрешили превышать скорость при угрозе атаки дронов.

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    7 ноября 2024, 07:22 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских БПЛА над российской территорией

    Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских БПЛА над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Силы ПВО в ночь на 15 октября пресекли попытку атаки с применением беспилотников, уничтожив 14 аппаратов над Воронежской и Белгородской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 14 дронов были сбиты в небе над Воронежской областью, а еще один над Белгородской областью.

    Напомним, украинские беспилотники также были сбиты над Белгородской и Брянской областями.

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    9 ноября 2024, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО сбили дрон над Брянской областью

    Система ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат в Брянской области

    Tекст: Максим Попов

    Система противовоздушной обороны уничтожила дрон над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – приводит ТАСС слова губернатора.

    Напомним, накануне системы ПВО сбили 17 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

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    Заигрывания Киева с африканскими террористами нацелены на Россию

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