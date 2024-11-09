В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
Россия укрепила свои связи с Африкой, подписав 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков.
По его словам, Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве с 33 странами Африки,
Кобяков заявил, что для России роль поставщика безопасности для стран Африканского континента является жизненной необходимостью. Эти соглашения направлены на регулярное сотрудничество по военно-техническим вопросам.
Кроме того, Россия планирует создать независимую систему расчетов с Африкой к 2030 году. Кобяков добавил, что целью является увеличение доли расчетов в валютах дружественных стран до 90%. Для чего будет создана независимая платежная инфраструктура, что упростит финансовые операции между Россией и Африканскими государствами.
По данным советника президента, в первой министерской конференции Россия – Африка участвуют делегации из 54 стран и 45 министров. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус и собрало свыше 1,5 участников.
Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и практического сотрудничества, разрушив «грязные надежды» на изоляцию России.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия значительно укрепляет свои отношения с африканскими странами.