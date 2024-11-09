Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве с 33 странами Африки,

Кобяков заявил, что для России роль поставщика безопасности для стран Африканского континента является жизненной необходимостью. Эти соглашения направлены на регулярное сотрудничество по военно-техническим вопросам.

Кроме того, Россия планирует создать независимую систему расчетов с Африкой к 2030 году. Кобяков добавил, что целью является увеличение доли расчетов в валютах дружественных стран до 90%. Для чего будет создана независимая платежная инфраструктура, что упростит финансовые операции между Россией и Африканскими государствами.

По данным советника президента, в первой министерской конференции Россия – Африка участвуют делегации из 54 стран и 45 министров. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус и собрало свыше 1,5 участников.

Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и практического сотрудничества, разрушив «грязные надежды» на изоляцию России.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия значительно укрепляет свои отношения с африканскими странами.