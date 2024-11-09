Захарова: Форум Россия-Африка развеял «грязные надежды» на изоляцию России

Захарова заявила, что Форум Россия-Африка подтвердил важность многополярности развеял «грязные надежды» на изоляцию РФ

Tекст: Елизавета Шишкова

Она отметила, что на полях мероприятия проходят десятки двухсторонних встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и африканскими коллегами. «Это все проходит на полях мероприятия… И вот эти переговоры насыщены актуальной и практической повесткой», – подчеркнула Захарова, передает РИА «Новости».

Также дипломат добавила, что обсуждаются вопросы экономики, бизнес-контакты, а также обмен по гуманитарным линиям, включая культуру, образование и науку. «Это мероприятие не только демонстрирует многополярность, но и имеет практическую отдачу, наполненную конкретным предметным смыслом», – заключила Захарова.

На форуме Россия – Африка министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов двух стран.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия значительно укрепляет свои отношения с африканскими странами.



