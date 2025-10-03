Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.0 комментариев
Власти Сочи объяснили появление текстов иноагента Оксимирона на олимпиаде
Администрация Сочи заявила, что строки из песни Оксимирона (Мирон Федоров*, признан иноагентом) использовались для лингвистического анализа, а имя исполнителя в заданиях не указывалось.
Сотрудники пресс-службы администрации Сочи подтвердили, что в заданиях школьного этапа олимпиады по русскому языку действительно использовали текст песни рэпера Оксимирона, признанного иноагентом, передает РИА «Новости».
В мэрии подчеркнули, что имя автора в заданиях не упоминалось, а строчка была представлена как объект лингвистического исследования. Основная цель задания – развитие языкового мышления и анализ современных словообразовательных процессов.
В администрации отметили, что использование подобных текстов одобрено и апробировано на федеральном уровне в рамках процедуры Всероссийской олимпиады школьников. Разработчики сделали акцент на изучении русского языка, а не на популяризации исполнителя или музыкального жанра. Рэп в данном случае рассматривался как современная форма словесного искусства, где важен поэтический текст.
В мэрии объяснили, что задача педагога-филолога заключалась исключительно в анализе языка, а не в знании современных музыкальных жанров. Отмечается, что в будущем задания для олимпиад будут подвергаться дополнительной проверке, чтобы избежать подобных ситуаций.
Уточняется, что основной предметный акцент задания – изучение этимологии заимствованных слов и современных словообразовательных тенденций. В администрации убеждены, что это соответствует целям олимпиады.
Ранее в соцсетях распространились фотографии предполагаемых олимпиадных заданий для одиннадцатиклассников, где школьникам предложено дополнить строчки из песни и указать жаргонное слово. Имя исполнителя в самом задании не указывалось, однако пользователи соцсетей предположили, что речь идет о песне Оксимирона. Представители администрации подтвердили факт проверки, заявив: «Проверяем информацию».
На Оксимирона ранее написали заявление в Следственный комитет об изнасиловании.
Его также обвинили в растлении несовершеннолетних.
В мае 2024 года Федорова объявили в розыск в России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом