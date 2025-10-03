Власти Сочи объяснили появление текстов иноагента Оксимирона на олимпиаде

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники пресс-службы администрации Сочи подтвердили, что в заданиях школьного этапа олимпиады по русскому языку действительно использовали текст песни рэпера Оксимирона, признанного иноагентом, передает РИА «Новости».

В мэрии подчеркнули, что имя автора в заданиях не упоминалось, а строчка была представлена как объект лингвистического исследования. Основная цель задания – развитие языкового мышления и анализ современных словообразовательных процессов.

В администрации отметили, что использование подобных текстов одобрено и апробировано на федеральном уровне в рамках процедуры Всероссийской олимпиады школьников. Разработчики сделали акцент на изучении русского языка, а не на популяризации исполнителя или музыкального жанра. Рэп в данном случае рассматривался как современная форма словесного искусства, где важен поэтический текст.

В мэрии объяснили, что задача педагога-филолога заключалась исключительно в анализе языка, а не в знании современных музыкальных жанров. Отмечается, что в будущем задания для олимпиад будут подвергаться дополнительной проверке, чтобы избежать подобных ситуаций.

Уточняется, что основной предметный акцент задания – изучение этимологии заимствованных слов и современных словообразовательных тенденций. В администрации убеждены, что это соответствует целям олимпиады.

Ранее в соцсетях распространились фотографии предполагаемых олимпиадных заданий для одиннадцатиклассников, где школьникам предложено дополнить строчки из песни и указать жаргонное слово. Имя исполнителя в самом задании не указывалось, однако пользователи соцсетей предположили, что речь идет о песне Оксимирона. Представители администрации подтвердили факт проверки, заявив: «Проверяем информацию».

На Оксимирона ранее написали заявление в Следственный комитет об изнасиловании.

Его также обвинили в растлении несовершеннолетних.

В мае 2024 года Федорова объявили в розыск в России.