Оксимирон объявлен в розыск в России

Сенатор: Британия рубит последние каналы связи с Россией

Сенатор Долгов: Высылка военного атташе – это шаг Британии к тотальной конфронтации с Россией

Tекст: Олег Исайченко

«Британия рубит последние каналы связи с Россией. Их уже практически нет. Военный атташе выполняет специфические функции поддержания контактов между силовыми ведомствами. Этим шагом Лондон подчеркивает стремление к еще большей конфронтации с Москвой, я бы сказал – к тотальной конфронтации», – пояснил Константин Долгов, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший зампостпреда РФ при ООН.

«Эта инициатива едва ли соответствует интересам Британии. Ну а мы переживем, но обязательно ответим на основе принципа взаимности. Интересно, что президент РФ Владимир Путин только вчера в своей речи во время инаугурации сказал: мы готовы к диалогу с Западом по вопросам безопасности и стабильности на основе взаимного уважения. Такие контакты были бы полезны для предотвращения серьезной конфронтации. Но Лондон пошел в обратном направлении», – посетовал сенатор.

«Может ли это быть ответом Лондона на заявления Москвы о том, что мы вправе бить по британским объектам за пределами Украины? Не берусь судить, но замечу: Россия таким образом отвечала на объявленные планы наших оппонентов по поставкам дальнобойного оружия ВСУ. И Лондон дал официальное добро на удары по российской территории. Так что инициатива по эскалации тут принадлежит именно британской стороне», – резюмировал парламентарий.

В среду Британия заявила о высылке российского военного атташе, который, как утверждает Лондон, является «тайным офицером военной разведки». Об этом сообщает The Guardian. Также министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о закрытии нескольких российских дипломатических зданий. По его словам, пакет мер призван «дать понять России, что Лондон не потерпит такой очевидной эскалации».

«Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько принадлежащих России объектов недвижимости в Великобритании, в том числе дом Seacox Heath House, принадлежащий России объект в Сассексе, а также торгово-оборонную недвижимость в Хайгейте, которая, по нашему мнению, использовалась в разведывательных целях», – указал он.

«Также мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, в том числе ограничиваем продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании», – подчеркнул чиновник, добавив, что санкции стали реакцией Лондона на «вредоносную деятельность России по всей Британии и Европе».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в комментарии ТАСС, что Лондону будет дан «адекватный ответ» на высылку военного атташе.

До этого глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.