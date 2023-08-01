На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.2 комментария
Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за отсутствие указания статуса иноагента
Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за пост без указания статуса иноагента
Рэпер Мирон Федоров* (Oxxxymiron) оштрафован за публикацию в соцсетях без пометки о деятельности иностранного агента, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Федоров оштрафован по решению Куйбышевского райсуда города на 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Отмечается, что вечером 31 декабря 2022 года музыкант опубликовал во «ВКонтакте» пост без указания, что информация произведена или распространена им как иноагентом, либо касается его деятельности как иноагента.
В январе рэпера штрафовали за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом