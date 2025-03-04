Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.18 комментариев
Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних
Выступившие на подкасте Насти Красильниковой «Дочь разбойника» девушки заявили, что, когда они были младше 18 лет, их якобы растлил рэпер Мирон Федоров* (Оксимирон, признан иностранным агентом в России).
Виктория Кучак и Виктория Михайловая заявили, что стали жертвами Оксимирона, передает «Газета.Ru».
Кучак рассказала, что познакомилась с Оксимироном в соцсетях, когда ей было 13-14 лет. По ее словам, в 16 лет она стала жертвой сексуального насилия на концерте артиста. Михайлова предоставила скриншоты переписок, где предполагается, что Оксимирон флиртует с ней, когда она была девятиклассницей, и дает задания по созданию интимных фотографий.
В декабре 2024 года Настя Красильникова попыталась связаться с Оксимироном для получения комментариев по поводу обвинений, но артист ее проигнорировал. В настоящее время никакой официальной реакции со стороны рэпера не последовало.
В мае 2024 года Федорова объявили в розыск в России по статье уголовного кодекса.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом