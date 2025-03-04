Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних

Tекст: Алексей Дегтярев

Виктория Кучак и Виктория Михайловая заявили, что стали жертвами Оксимирона, передает «Газета.Ru».

Кучак рассказала, что познакомилась с Оксимироном в соцсетях, когда ей было 13-14 лет. По ее словам, в 16 лет она стала жертвой сексуального насилия на концерте артиста. Михайлова предоставила скриншоты переписок, где предполагается, что Оксимирон флиртует с ней, когда она была девятиклассницей, и дает задания по созданию интимных фотографий.

В декабре 2024 года Настя Красильникова попыталась связаться с Оксимироном для получения комментариев по поводу обвинений, но артист ее проигнорировал. В настоящее время никакой официальной реакции со стороны рэпера не последовало.

В мае 2024 года Федорова объявили в розыск в России по статье уголовного кодекса.