Лукашенко назвал планы Запада по замороженным активам России бандитизмом

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности выступил с критикой в адрес западных государств, передает РИА «Новости».

Он заявил, что Запад переходит к открытому воровству, используя в своих целях золотовалютные резервы России, Белоруссии и других стран, которые ранее рекомендовалось хранить в западных банках.

«Уже дошли до воровства – возьмите золотовалютные резервы России, Белоруссии, еще кого-то. Но они же всегда были за то, чтобы мы золотовалютные резервы хранили где? Если у нас дома ЗВР – это не ЗВР, надо обязательно куда-то вывезти в первоклассные банки, в солидные государства. Вывезли. И что? Уже дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги как свои и направлять их туда, куда считают нужным», – заявил Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что международное право, по его мнению, «уже давно рассыпалось». Лукашенко подчеркнул, что «бандитизм и воровство» нельзя оставлять без ответа и призвал реагировать на подобные действия стран Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы может привести к эскалации конфликта с Россией.

При этом российским инвесторам удалось вернуть примерно половину ранее замороженных активов, но процесс разблокировки все еще продолжается и остается сложным.

Россия предупредила, что не оставит без ответа попытки конфискации своих активов за рубежом и будет преследовать правовой порядок против инициаторов и исполнителей таких решений.