Лукашенко назвал планы Запада по замороженным активам России бандитизмом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко осудил планы западных стран распоряжаться замороженными российскими золотовалютными резервами (ЗВР), назвав такие действия воровством.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности выступил с критикой в адрес западных государств, передает РИА «Новости».
Он заявил, что Запад переходит к открытому воровству, используя в своих целях золотовалютные резервы России, Белоруссии и других стран, которые ранее рекомендовалось хранить в западных банках.
«Уже дошли до воровства – возьмите золотовалютные резервы России, Белоруссии, еще кого-то. Но они же всегда были за то, чтобы мы золотовалютные резервы хранили где? Если у нас дома ЗВР – это не ЗВР, надо обязательно куда-то вывезти в первоклассные банки, в солидные государства. Вывезли. И что? Уже дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги как свои и направлять их туда, куда считают нужным», – заявил Лукашенко.
Он обратил внимание на то, что международное право, по его мнению, «уже давно рассыпалось». Лукашенко подчеркнул, что «бандитизм и воровство» нельзя оставлять без ответа и призвал реагировать на подобные действия стран Запада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы может привести к эскалации конфликта с Россией.
При этом российским инвесторам удалось вернуть примерно половину ранее замороженных активов, но процесс разблокировки все еще продолжается и остается сложным.
Россия предупредила, что не оставит без ответа попытки конфискации своих активов за рубежом и будет преследовать правовой порядок против инициаторов и исполнителей таких решений.