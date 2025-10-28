Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом

Tекст: Вера Басилая

Половина активов российских инвесторов, ранее замороженных за рубежом, уже была разблокирована, передает ТАСС. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По словам Набиуллиной, совместно с правительством была проведена большая работа для восстановления прав частных инвесторов.

«Где-то половина этих активов была разморожена, люди получили примерно половину средств, разными способами. Работа продолжается, она очень сложная, многие вещи зависят не только от нас», – отметила она.

Глава Банка России подчеркнула, что процесс разблокировки активов продолжается.

Еврокомиссия рассчитывает добиться поддержки Бельгии по вопросу конфискации российских замороженных активов для предоставления кредитов на Украину до декабря.

Бельгия согласилась использовать российские активы только при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.

В Кремле заявили, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.