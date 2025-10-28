Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.0 комментариев
Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
Российским инвесторам удалось вернуть примерно половину ранее замороженных активов, при этом процесс разблокировки продолжается и остается крайне сложным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
По словам Набиуллиной, совместно с правительством была проведена большая работа для восстановления прав частных инвесторов.
«Где-то половина этих активов была разморожена, люди получили примерно половину средств, разными способами. Работа продолжается, она очень сложная, многие вещи зависят не только от нас», – отметила она.
Глава Банка России подчеркнула, что процесс разблокировки активов продолжается.
Еврокомиссия рассчитывает добиться поддержки Бельгии по вопросу конфискации российских замороженных активов для предоставления кредитов на Украину до декабря.
Бельгия согласилась использовать российские активы только при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.
В Кремле заявили, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.