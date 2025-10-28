Politico: Еврокомиссия получит согласие Бельгии на изъятие активов России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Еврокомиссия рассчитывает получить согласие премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера на конфискацию замороженных российских активов для дальнейшего предоставления кредита Украине уже до 18 декабря, передает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.

Переговоры по этому вопросу продолжаются после того, как 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь единства относительно использования активов РФ. Тогда Барт Де Вевер настоял на том, чтобы все страны ЕС разделили финансовые риски, связанные с блокированными в Бельгии 210 млрд евро российских активов, и предупредил, что Москва может изъять западные активы в ответ.

Издание отмечает, что Еврокомиссия активно ведет диалог с бельгийскими властями, готова предоставить дополнительные разъяснения и гарантии, а любые решения будут строиться на принципе коллективного распределения рисков.

Еще один источник в структурах ЕС выразил уверенность, что кредит Киеву под залог российских активов все же будет выдан, отметив, что процесс вопроса уже не в том, произойдёт ли это, а когда это случится. В то же время подчеркивается, что конфискация суверенных российских активов связана с большими рисками, однако реализовать альтернативный план, предусматривающий совместные заимствования ЕС или поиск активов в других странах, еще сложнее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

Бельгия ранее согласилась использовать российские активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.

Премьер-министр Бельгии озвучил условия, при которых возможна конфискация активов России в Евросоюзе.