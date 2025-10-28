Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.0 комментариев
Орбан заявил об угрозе войны из-за захвата активов России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы способна привести к эскалации конфликта с Россией.
По его словам, намерение Евросоюза незаконно использовать российские финансовые активы, замороженные на Западе, может привести к прямому конфликту с Россией, передает ТАСС.
Орбан заявил: «У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это вызовет конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне».
Премьер-министр подчеркнул, что, по его мнению, эскалацию ситуации возможно предотвратить лишь путем прямых переговоров между Россией и Евросоюзом. Он отметил, что венгерская сторона активно поднимала этот вопрос на последних международных встречах.
