Орбан заявил об угрозе войны из-за захвата активов России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, намерение Евросоюза незаконно использовать российские финансовые активы, замороженные на Западе, может привести к прямому конфликту с Россией, передает ТАСС.

Орбан заявил: «У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это вызовет конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне».

Премьер-министр подчеркнул, что, по его мнению, эскалацию ситуации возможно предотвратить лишь путем прямых переговоров между Россией и Евросоюзом. Он отметил, что венгерская сторона активно поднимала этот вопрос на последних международных встречах.

