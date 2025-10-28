Задержаны ограбившие дом в Подмосковье на 57 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемые ограбили дом в подмосковной деревне Жабкино, они вынесли оттуда более 57 млн рублей, указала Волк в своем Telegram-канале.

Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки при поддержке Росгвардии.

Вечером четверо злоумышленников в балаклавах через незапертую дверь проникли в жилой дом. Женщину и троих детей они закрыли в ванной комнате, хозяина дома связали ремнями и, угрожая огнестрельным оружием, потребовали выдать ключи от сейфа. Преступники похитили деньги в рублях и иностранной валюте на сумму более 57 млн рублей, а также сервер с записями камер наблюдения, после чего скрылись.

Оперативники установили личности подозреваемых и задержали троих участников группы – это жители Балашихи, Одинцова и Москвы, все ранее судимы. У одного из задержанных изъято более 3 млн рублей, около 10 тыс. долларов и пистолет, использованный при нападении. Оружие направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело. Теперь оно передано для дальнейшего расследования в территориальное подразделение СК России. Все задержанные помещены под стражу.

В прошлом году в городе Лосино-Петровский в Московской области частный дом ограбили трое подозреваемых в балаклавах, они украли более 1 млн рублей.