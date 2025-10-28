Минэнерго Казахстана оценило возможность выкупа активов «Лукойла»

Минэнерго Казахстана допустило возможность выкупа активов «Лукойла»

Tекст: Вера Басилая

Правительство Казахстана пока не рассматривало вопрос о выкупе активов компании «Лукойл» в связи с западными санкциями, передает ТАСС.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал журналистам, что сейчас изучается влияние ограничительных мер на российскую компанию и на экономику страны в целом.

«Такого обсуждения пока еще не происходило. Санкции изучаются, их влияние на компании и на экономику еще предстоит оценить до конца. Я думаю в ближайшее время, в ближайшие дни, до конца этой недели мы это примем», – ответил министр на вопрос журналистов о планах по покупке активов «Лукойла» Казахстаном и сроках принятия решения.

Ранее компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку иностранных активов после введения санкций, чтобы обеспечить бесперебойную работу бизнеса.

Руководство «Лукойла» изучает возможность передачи 100% акций футбольного клуба «Спартак» другому собственнику.

Эксперты отметили, что санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» не повлияли на экспорт нефти.



