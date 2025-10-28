Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.0 комментариев
Минэнерго Казахстана оценило возможность выкупа активов «Лукойла»
Минэнерго Казахстана допустило возможность выкупа активов «Лукойла»
Кабмин Казахстана пока не проводил обсуждения по возможному выкупу казахстанских активов российской компании «Лукойл», однако решение по этому вопросу планируется принять в течение ближайших дней, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
Правительство Казахстана пока не рассматривало вопрос о выкупе активов компании «Лукойл» в связи с западными санкциями, передает ТАСС.
Министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал журналистам, что сейчас изучается влияние ограничительных мер на российскую компанию и на экономику страны в целом.
«Такого обсуждения пока еще не происходило. Санкции изучаются, их влияние на компании и на экономику еще предстоит оценить до конца. Я думаю в ближайшее время, в ближайшие дни, до конца этой недели мы это примем», – ответил министр на вопрос журналистов о планах по покупке активов «Лукойла» Казахстаном и сроках принятия решения.
Ранее компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку иностранных активов после введения санкций, чтобы обеспечить бесперебойную работу бизнеса.
Руководство «Лукойла» изучает возможность передачи 100% акций футбольного клуба «Спартак» другому собственнику.
Эксперты отметили, что санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» не повлияли на экспорт нефти.