Посол России в Индонезии Толченов: Генконсульство на Бали заработает через три года

Посол России в Индонезии: Генконсульство на Бали заработает через три года

Tекст: Алексей Дегтярев

Генеральное консульство России на Бали сможет начать работу в полном объеме только через два-три года, заявил Толченов ТАСС.

Представительство открылось в Денпасаре в начале этого года, однако консульская работа ограничена отсутствием служебных помещений и специального оборудования.

В таких помещениях обычно ведется прием посетителей, консульская работа, стоит оборудование.

Толченов подчеркнул, что российские дипломаты выезжают на места происшествий, чтобы оказывать помощи гражданам России, когда происходят чрезвычайные ситуации с туристами. Он добавил, что пока даже не выбрано здание для консульства и потому реально сроки запуска оцениваются в два-три года.

В феврале 2024 года Индонезия согласилась на открытие генконсульства России на Бали.

В марте того же года российская сторона решила открыть свое консульство в столице Мальдив городе Мале.