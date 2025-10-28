Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
Посол России в Индонезии Толченов: Генконсульство на Бали заработает через три года
Российское генеральное консульство на Бали пока оказывает ограниченную помощь туристам из-за отсутствия собственного офиса и служебных помещений, в полную силу оно начнет работать через несколько лет, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов.
Генеральное консульство России на Бали сможет начать работу в полном объеме только через два-три года, заявил Толченов ТАСС.
Представительство открылось в Денпасаре в начале этого года, однако консульская работа ограничена отсутствием служебных помещений и специального оборудования.
В таких помещениях обычно ведется прием посетителей, консульская работа, стоит оборудование.
Толченов подчеркнул, что российские дипломаты выезжают на места происшествий, чтобы оказывать помощи гражданам России, когда происходят чрезвычайные ситуации с туристами. Он добавил, что пока даже не выбрано здание для консульства и потому реально сроки запуска оцениваются в два-три года.
В феврале 2024 года Индонезия согласилась на открытие генконсульства России на Бали.
В марте того же года российская сторона решила открыть свое консульство в столице Мальдив городе Мале.