Над Брянской областью сбили восемь украинских БПЛА
Восемь украинских беспилотников были сбиты ПВО в Брянской области
Дежурные расчеты системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь самолетных беспилотников, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Брянской области.
Как передает ТАСС, в Минобороны России сообщили о новой попытке атаки украинских беспилотников на территорию Брянской области, предпринятой 27 октября.
В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.
«27 октября текущего года в период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», – заявили в ведомстве.
Других подробностей о последствиях атаки и возможных разрушениях не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские беспилотники усилили атаки на объекты гражданской инфраструктуры на Украине. Силы ПВО отразили массированную атаку в ночь на 27 октября и сбили 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе. Несколько зданий получили повреждения в Калужской области, жертв среди населения не было.