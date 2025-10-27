Над Брянской областью сбили восемь украинских БПЛА

Восемь украинских беспилотников были сбиты ПВО в Брянской области

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в Минобороны России сообщили о новой попытке атаки украинских беспилотников на территорию Брянской области, предпринятой 27 октября.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

«27 октября текущего года в период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», – заявили в ведомстве.

Других подробностей о последствиях атаки и возможных разрушениях не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские беспилотники усилили атаки на объекты гражданской инфраструктуры на Украине. Силы ПВО отразили массированную атаку в ночь на 27 октября и сбили 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе. Несколько зданий получили повреждения в Калужской области, жертв среди населения не было.

