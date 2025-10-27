  • Новость часаСилы ПВО сбили 193 украинских БПЛА над Россией за ночь
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределённости, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии и, главное, сохранять влияние.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    27 октября 2025, 08:18 • Новости дня

    China Daily: Фон дер Ляйен сделала ЕС зависимым от США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Политика Урсулы фон дер Ляйен, направленная на ослабление экономических связей с Китаем, увеличивает энергозависимость Брюсселя от США, отмечают обозреватели газеты China Daily.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит политику, из-за которой Европейский союз становится все более зависимым от Соединенных Штатов, а отношения с Китаем ухудшаются, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты China Daily.

    «Выступая за «независимость» ЕС от крупных торговых партнеров, таких как Китай, и одновременно признавая глубокую зависимость блока от США в области энергетики, ресурсов и безопасности, фон дер Ляйен демонстрирует поразительную непоследовательность», – ссылаются авторы на недавнее заявление главы Еврокомиссии о необходимости снижения зависимости Европы от стратегического сырья из Китая.

    В статье также подчеркивается, что между Европой и США нарастают трения из-за давления американской администрации, которая фактически вынуждает Брюссель следовать собственной геополитической стратегии. По мнению авторов, провозглашённая Евросоюзом политика «стратегической автономии» на деле сводится к разрыву кооперации с Китаем, но не решает главную проблему – структурную зависимость от Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия запустила новый проект по переходу промышленности Европы на альтернативные источники сырья вместо китайских поставок. FT сообщила, что Евросоюз планирует пересмотреть закон для стимулирования развития производства микрочипов в регионе. Еврокомиссия также предложила ввести санкции против нефтяных компаний Китая и некоторых третьих стран.

    25 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз при возможной конфискации российских активов для кредитования Украины рискует потерять как минимум 238 млрд долларов вложений в экономику России, подсчитало на основе данных национальных статслужб.

    По подсчетам, сделанным на основе данных национальных статслужб, в случае конфискации российских активов Евросоюз может потерять не менее 238 млрд долларов вложений в российскую экономику, передает РИА «Новости».

    В настоящее время на счетах бельгийского Euroclear заморожено активов с России примерно на 224,5 млрд долларов по текущему курсу. Эти средства содержат как суверенные, так и частные капиталы. Под санкциями ЕС находятся 1980 физических лиц и 683 организации, но доля принадлежащих Банку России средств не раскрывается.

    В 2024 году данные активы приносили Euroclear около 90% доходов от всех российских средств, тогда как годом ранее эта доля составляла менее 80%.

    В Евросоюзе сейчас обсуждается возможность выдачи нового кредита Украине на базе замороженных российских активов. По проекту кредит Украина будет обязана возвращать только при условии, что Россия выплатит репарации. Точная структура схемы финансирования еще не утверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу о конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны ЕС. Премьер-министр Бельгии озвучил условия конфискации российских активов в европейских структурах.


    Комментарии (12)
    26 октября 2025, 16:53 • Новости дня
    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград

    Президент Литвы Науседа призвал ограничить транзит в Калининград из-за метеозондов

    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград, сообщила пресс-служба литовского президента.

    В связи с повторяющимися случаями запуска метеозондов с контрабандой президент Литвы предложил рассмотреть идею ограничения транзита в Калининград и закрытия границы с Белоруссией, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы президента отмечается, что правительство Литвы в ближайшие дни должно представить варианты ответных мер.

    По данным портала Delfi, днем ранее глава государства объявил о созыве межведомственного совещания 28 октября после повторяющихся случаев запуска метеозондов в воздушное пространство страны. На текущей неделе аэропорты Литвы трижды временно прекращали работу из-за проникновения метеозондов, которые, по версии литовской стороны, запускались с территории Белоруссии для незаконной перевозки товаров. В рамках расследования задержаны четверо подозреваемых.

    Ранее литовские власти приостановили работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией после обнаружения метеозондов.

    Аэропорты Вильнюса и Каунаса ранее останавливали работу из-за появления метеозондов в воздушном пространстве.

    В ночь на субботу в Литву залетели около 90 метеозондов со стороны Белоруссии, неделей ранее их было около 200.

    Комментарии (11)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов

    Франкен: Ответ России на конфискацию активов будет очень болезненным

    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае конфискации российских активов Россия может принять зеркальные меры, что затронет примерно 200 млрд западных вложений, включая капиталы из США и крупных европейских стран, заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен признал, что в случае конфискации российский активов реакция Москвы может быть крайне острой, передает РИА «Новости».

    Франкен предположил, что президент России Владимир Путин «никогда не откажется от этих миллиардов» и воспримет подобный шаг как «акт войны».

    По словам Франкена, последствия будут болезненными, а Россия может принять меры в виде конфискации 200 млрд западных активов внутри страны. Он отметил, что речь идет не только о бельгийских капиталах, но также активов США, Германии и Франции. Министр выразил уверенность, что подобная реакция приведет к серьезным экономическим потерям для всех затронутых государств.

    Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Франкен заявил, что планируемое Евросоюзом использование замороженных российских активов не приведет к восстановлению Украины, а лишь затянет вооруженный конфликт.

    Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.

    Позиция Бельгии помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины.


    Комментарии (3)
    24 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие единства среди стран Евросоюза по поводу кредита для Киева на 140 млрд евро из замороженных российских активов грозит задержкой закупок вооружения и срывает планы одобрить финансовую помощь до конца года, сообщает Financial Times.

    Рассмотрение вопроса о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских государственных активов завершилось без одобрения этой схемы, передает Financial Times.

    Возражения прозвучали со стороны Бельгии, опасающейся финансовых и юридических последствий, а также возможной ответной реакции Москвы на активы, находящиеся на территории страны.

    По данным FT, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для Украины. В то же время Франция и Германия подчеркнули, что кредит по-прежнему рассматривается как приоритетный вариант.

    Во время встречи в Брюсселе лидеры 26 государств ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить альтернативные варианты финансовой поддержки, основанные на анализе потребностей Киева. Формальное одобрение займа за счет российских активов не состоялось. Вопрос вновь вынесут на обсуждение в декабре.

    В ходе обсуждения председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Мы приняли самое важное политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украине для покрытия ее финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры согласились с идеей репарационного кредита для Киева, но должны проработать детали реализации. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратил внимание на необходимость юридических гарантий и уверенности в возмещении средств.

    Ранее издание Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения Евросоюза по активам.

    Британия пообещала призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с российскими активами.

    СМИ писали, что Евросоюз отложил решение по замороженным российским активам до декабря.

    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Комментарии (5)
    24 октября 2025, 16:58 • Новости дня
    Макрон предложил ЕC начать «экономическое принуждение» Китая

    Bloomberg: Макрон предложил ввести жесткие торговые меры против Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС предложил рассмотреть введение беспрецедентных торговых ограничений против Китая из-за планируемых экспортных контролей Пекина, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, Макрон заявил, что Европе необходимо обдумать все возможные ответные меры, включая новый инструмент ЕС по борьбе с «экономическим принуждением», передает РИА «Новости».

    По словам источников, президент Франции акцентировал внимание на том, что действия Китая «угрожают доступу европейских компаний к критически важному сырью и поэтому требуют решительного ответа».

    Как отмечает агентство, обсуждение этого вопроса состоялось и с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, который подтвердил сам факт дискуссии, однако заявил, что единого решения принято не было. Инструмент ЕС по борьбе с принуждением еще никогда не применялся на практике и его использование может привести к значительному росту напряженности между ЕС и Китаем, отмечает издание.

    Ранее Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний.

    Комментарии (10)
    26 октября 2025, 15:22 • Новости дня
    Песков: Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы
    Песков: Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не оставит без ответа попытки конфискации своих активов за рубежом, будет преследовать по закону как инициаторов подобных решений, так и тех, кто их исполняет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет преследовать по закону как инициаторов конфискации российских активов, так и тех, кто их исполняет, используя при этом все доступные национальные и международные юридические инструменты, передает ТАСС.

    Он также отметил позицию властей Бельгии, которые, по его словам, хорошо понимают возможные последствия конфискации российских активов.

    Представитель Кремля удивился, что несмотря на военную риторику, в Европе появляются голоса, призывающие задуматься о последствиях таких шагов. В качестве примера он привел позицию руководства Бельгии, которое высказало опасения, что такие действия могут отпугнуть инвесторов от Европы.

    Ранее Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.

    Бельгия отвергла предложение о принудительном изъятии российских активов и поддержала их заморозку до окончания конфликта.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен предупредил, что в случае конфискации Россия может принять зеркальные меры, что затронет примерно 200 млрд западных вложений, среди которых есть капиталы из США и крупных европейских стран.

    Комментарии (6)
    24 октября 2025, 12:24 • Новости дня
    Рар объяснил провал решения ЕС по российским активам для кредита Украине

    Политолог Рар: Решения ЕС по активам России зависит от реакции Москвы на санкции Трампа

    Рар объяснил провал решения ЕС по российским активам для кредита Украине
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным и укрепить имидж миротворца. А европейские лидеры равняются на президента США и не станут экспроприировать замороженные российские активы, не будучи уверенными в поддержке Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал провал решения ЕС о кредите для Украины за счет активов России.

    «На Западе нет однозначного мнения в вопросе введения санкций против России, поэтому меры принимаются сумбурно, а впоследствии некоторые из них частично отменяются. Так, северные страны ЕС требуют ужесточения рестрикций, и поляки в этом смысле лидируют. Они и прибалты ставят целью стратегическое поражение Москвы, чего множество других стран Европы не хотят», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, разногласия наблюдаются и внутри США. «Ястребы» – глубинное государство, мощные силы в Конгрессе США – выступают за самые жесткие ограничения в отношении России и Китая. Дональд Трамп – не «голубь». Санкции Вашингтона против российских нефтяных компаний – дипломатический шантаж: соглашайтесь на немедленное окончание военных действий, как это требует Америка», – детализировал собеседник.

    Как полагает эксперт, дальнейшие решения ЕС по активам России будут зависеть от реакции Москвы на нынешние санкции. «Думаю, Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным в этом году и укрепить имидж миротворца. А европейцы равняются на американского лидера», – рассуждает политолог.

    «Лидеры Евросоюза научены опытом взаимодействия с главой Белого дома и понимают риски: если они ринутся вперед с нападками на Россию в надежде на поддержку Штатов, то администрация США может пойти другим, более дипломатичным путем и оставит их один на один с Россией», – заключил Рар.

    Ранее Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Причиной переноса стало «сопротивление Бельгии»: она потребовала более четких гарантий, что не будет нести единоличной ответственности за риски, связанные с «репарационным кредитом».

    Лидеры стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения вопроса на следующем саммите, который должен пройти в декабре. Источники Bloomberg добавили, что цель – достичь окончательного соглашения к концу года.

    Несогласие Бельгии с планом застало врасплох дипломатов и министров в ЕС, цитирует статью Politico ИноСМИ. По информации издания, команда Урсулы фон дер Ляйен несколько дней до саммита рассказывала, что они нашли решение «проблемы с бельгийским премьером». Больше всего, вероятно, опозорился президент Европейского совета Кошта.

    До начала заседания совета он обещал Владимиру Зеленскому, что решение об обеспечении финансовых потребностей Украины будет принято. По данным Financial Times, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для ВСУ.

    При этом сама процедура изъятия активов сопряжена с высокими рисками и может иметь непредсказуемый результат, отмечает The New York Times. Издание предостерегает: такой шаг может обернуться политической и финансовой авантюрой как из-за возможных ответных мер России, так и из-за угрозы репутации Европы.

    Напомним, большая часть замороженных резервов России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. Премьер-министр страны Барт Де Вевер на саммите в Брюсселе напомнил, что даже во время Второй мировой войны замороженные активы никто не трогал.

    «Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой бы то ни было причине, они должны быть возвращены немедленно. Кто даст такую гарантию? Я спросил коллег: «Вы? Государства-члены?». Этот вопрос за столом переговоров так и не вызвал энтузиазма», – сказал он.

    Впрочем, провал решения ЕС об экспроприации активов связан не только с позицией Бельгии. Издание Politico называет «плохими мальчиками» немецкого канцлера Фридриха Мерца, венгерского и словацкого премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые действия Европейского союза по конфискации российских активов ничтожны и повлекут болезненный ответ. По ее словам, Москва будет действовать в рамках принципа взаимности в международных отношениях, исходя из собственных интересов. Газета ВЗГЛЯД писала, как Америка мешает Европе совершить воровство.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 22:17 • Новости дня
    Бельгия назвала ложными заявления лидеров ЕС о целях использования активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Планируемое ЕС использование замороженных российских активов не приведет к восстановлению Украины, а лишь затянет вооруженный конфликт, заявил министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил сомнения в искренности заявлений руководства Евросоюза о целях использования замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    По его словам, европейские лидеры во главе с главой евродипломатии Каей Каллас из Прибалтики хотят передать эти активы Украине с помощью юридически шаткой конструкции. Франкен считает, что деньги, которые предлагается передать Украине под предлогом восстановления страны, на самом деле будут использованы для продолжения боевых действий.

    По данным Еврокомиссии, в европейских банках – прежде всего, в бельгийской системе Euroclear – находится более 200 млрд евро из общего объема замороженных российских резервов, составляющего примерно 300 миллиардов евро. С января по сентябрь 2025 года доходы от этих средств были перечислены Украине на сумму 14 млрд евро.

    Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение о финансировании Киева за счет этих средств.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что страна не поддержит такую меру без коллективного распределения рисков между всеми членами ЕС.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС «прекратить цирк» с заявлениями о «российской угрозе»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления лидеров Евросоюза о «российской угрозе» привели к тому, что сейчас им «крайне сложно прекратить этот психоз», сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав «прекратить этот цирк».

    Орбан в эфире Kossuth раскритиковал заявления лидеров Евросоюза о том, что «русские могут оказаться в Париже или Берлине». По его словам, лидеры ЕС «так запугали своих граждан», что теперь «крайне сложно прекратить этот психоз, воинственную риторику и вернуться к нормальности», передает «Прайм».

    Орбан подчеркнул, что сами страны Европы привели ситуацию к эскалации на Украине и срывают попытки мирного урегулирования. Он отметил, что «этот цирк пора прекратить и сосредоточиться на мирных инициативах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил о необходимости переговоров Евросоюза с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Орбан предложил Евросоюзу и России начать обсуждение будущей системы безопасности в Европе. Также он назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности ЕС.

    Комментарии (2)
    25 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Soir сообщила о планах Бельгии получать доходы с активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель планирует ежегодно направлять из налогов на доходы с российских активов 1,2 млрд евро в военный бюджет страны на период до 2029 года, сообщила газета Soir.

    Как пишет ТАСС, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать идею экспроприации российских суверенных активов, заблокированных на площадке Euroclear. Основной причиной такого решения стало намерение получать устойчивые налоговые поступления от доходов, возникающих в результате реинвестирования этих активов.

    Издание Soir подчеркивает, что сейчас незапланированные доходы Euroclear передаются Еврокомиссии на нужды поддержки Украины, однако часть суммы попадает в бюджет Бельгии через налог на доходы. «Для Бельгии ставки в этой игре также бюджетные. Незапланированные доходы Euroclear уже передаются Еврокомиссии на поддержку Украины, но также пополняют кассу бельгийского государства, поскольку с них уплачивается налог на доходы в Бельгии», – говорится в публикации.

    Газета отмечает, что правительство страны уже внесло в бюджет планы использовать эти средства главным образом для финансирования оборонных нужд королевства в 2025–2029 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите Евросоюза. Бельгия согласилась использовать активы России только при наличии гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии озвучил условия, при которых допускается обсуждение конфискации российских активов в Евросоюзе.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 18:05 • Новости дня
    МИД России осудил новые санкции ЕС против российских компаний и банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова назвала новые антироссийские санкции ЕС ударом не только по России, но и по экономике и гражданам самого Евросоюза.

    Захарова отметила, что в числе ограничений – полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС до конца 2026 года, введение санкций против отдельных нефтяных компаний, включая «Роснефть» и «Газпромнефть», а также дополнительных ограничительных мер в отношении судов, отнесенных к российскому «теневому» флоту, сообщается на сайте МИД.

    Также под новые рестрикции попали некоторые российские и зарубежные банки, были ужесточены запреты в финансовом секторе и на экспорт дополнительных товаров.

    Расширились и так называемые адресные санкции против юридических и физических лиц, а для российских дипломатов установлен уведомительный порядок перемещения по Шенгенской зоне вне страны их аккредитации. «В общем, в Брюсселе старательно «поскребли по сусекам», чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный «пакет», – подчеркнула дипломат.

    Захарова также отметила, что даже европейские политики не верят в действенность новых мер: по ее словам, высокий представитель ЕС Кая Каллас признала подготовку следующего пакета сразу после принятия текущего.

    МИД России считает такой курс губительным и для самой Европы, и для ее роли в мире – особенно на фоне расширения санкций на экономических операторов из КНР, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ, Индии, Таиланда, КНДР и других стран. Москва расценивает такие действия как попытку ЕС диктовать условия суверенным государствам и заявляет о неизбежных последствиях этого подхода для самой Европы.

    Особое внимание представитель МИД обратила на меры против европейских туроператоров, запрещающие услуги, связанные с туризмом в России. По мнению Захаровой, решение ограничить свободу передвижения собственных граждан свидетельствует о нежелании власти ЕС допустить независимую оценку ситуации в России европейцами. Официальная позиция России – решительное осуждение любых односторонних санкций и готовность к действенному ответу.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности России ответить на новые санкции.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 09:14 • Новости дня
    Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения ЕС по активам

    Politico заявило о риске ослабления поддержки Киева из-за активов России

    Tекст: Вера Басилая

    После того как участникам саммита Евросоюза не удалось договориться об изъятии замороженных российских активов, усилились сомнения в устойчивости поддержки Киева, сообщает издание Politico.

    Издание пишет, что Евросоюз оказался на распутье в вопросе поддержки Киева из-за отсутствия единого решения по изъятию замороженных российских активов, передает ТАСС.

    По оценке Politico, после саммита в Брюсселе многие европейские лидеры не скрывали опасений по поводу устойчивости поддержки Украины. Politico отмечает, что лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить новые предложения, а окончательные решения по этой теме возможны не раньше декабрьского саммита, хотя срочная встреча не исключается и ранее.

    По данным журналистов, Еврокомиссия убеждала участников встречи в минимальных рисках предлагаемого механизма «репарационных кредитов». Однако бельгийские дипломаты сравнили эти риски с авиационными катастрофами, указав, что маловероятная опасность может привести к тяжелым последствиям. Бельгия настаивала на совместном урегулировании всех чувствительных аспектов, однако их просьбы были отклонены, что, по данным Politico, крайне разозлило представителей этой страны.

    Один из дипломатов Евросоюза заявил изданию, что сотрудники Еврокомиссии недооценивают сложность предлагаемой схемы, и именно это вызывает обеспокоенность Бельгии. В результате единого подхода найдено не было, а итоговая договоренность носит компромиссный характер, что дает премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу возможность при необходимости заблокировать любое решение, если оно выйдет за пределы договоренностей бельгийского правительства.

    Ранее в Британии пообещали призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с активами России.

    Напомним, Евросоюз отложил решение по российским активам до декабря. СМИ писали, что Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что страна не поддержит такую меру без коллективного распределения рисков между всеми членами Евросоюза.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 10:35 • Новости дня
    Bloomberg: В ЕС хранится более 200 млрд замороженных активов России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объем замороженных российских средств на территории Европейского союза оценивается в сумму более 200 млрд евро, пишет Bloomberg.

    При этом порядка 180 млрд евро хранятся в компании Euroclear в Брюсселе, отмечается в материале Bloomberg.

    В итоговом заявлении саммита ЕС по российским замороженным активам лидеры стран объединения указали на необходимость срочно найти финансовое решение для Украины на 2026-2027 годы и пригласили Европейскую комиссию как можно скорее представить возможные варианты поддержки.

    При этом на саммите Владимир Зеленский призвал европейских лидеров выдать Киеву кредиты на основе российских активов уже в начале 2026 года.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны ЕС согласились с необходимостью таких кредитов и сейчас нужно проработать технические детали.

    К предложению ЕС о выделении кредитов присоединились Британия и Канада, но США отказались участвовать в гарантиях по этим займам.

    Ранее СМИ сообщали, что сомнения в устойчивости поддержки киевского режима усилились после того, как в ЕС не договорились по замороженным российским активам.

    Также в прессе указывали, что у киевского режима может усложниться ситуация из-за переноса обсуждения вопроса о замороженных российских активах.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 10:57 • Новости дня
    Орбан заявил о начале работы Венгрии по обходу санкций ЕС против нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Венгрии рассматривает способы сохранить поставки российской нефти и газа, несмотря на решение Евросоюза о поэтапном введении запрета с 2026 года, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия ищет способы обойти решение Евросоюза о запрете импорта нефти и газа из России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает ТАСС.

    По его словам, Будапешт продолжит бороться против европейских ограничений, поскольку в противном случае расходы на энергию для жителей Венгрии резко вырастут.

    «Необходимы серьезные маневры. Нам нужны лидерские качества, чтобы отстаивать это. На нас оказывается давление», – заявил Орбан.

    Он добавил, что при потере дешевых и надежных российских энергоресурсов счета для населения увеличатся многократно.

    Орбан подчеркнул, что против некоторых российских нефтяных компаний уже действуют санкции. По его словам, представители венгерского правительства и руководство компании MOL обсуждают возможные способы обхода европейских ограничений, чтобы минимизировать возможный ущерб для экономики страны.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российских энергоресурсов в Венгрию определяются экономическими интересами.

    Европейский союз ввел новый пакет санкций, который запрещает импорт российского сжиженного газа с 2027 года.

    Министерство финансов США расширило санкции, включив в них крупнейшие компании нефтяной отрасли России.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сокращение экспорта российской нефти приведет к росту мировых цен.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 22:25 • Новости дня
    Аэропорты Вильнюса и Каунаса временно закрыты из-за метеозондов

    Работа аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановлена из-за метеозондов

    Tекст: Вера Басилая

    В аэропортах Вильнюса и Каунаса временно прекратили прием и отправку рейсов из-за зафиксированных полетов метеозондов, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение).

    Аэропорты Вильнюса и Каунаса в пятницу вечером временно прекратили работу из-за активности метеозондов, передает РИА «Новости».

    По данным LRT, в Каунасе отменены или задержаны три рейса, в Вильнюсе – четыре рейса. Когда планируется восстановление работы аэропортов, сообщат дополнительно.

    Ранее литовские власти приняли решение временно закрыть пограничные пункты с Белоруссией после выявления метеозондов, которые используются для контрабанды.

    В аэропорту Вильнюса задержали или перенаправили около 30 рейсов из-за массового проникновения метеозондов с сигаретами.

    Комментарии (0)
