Лавров: Путин поднимал вопрос территорий Украины при общении с Трампом

Tекст: Вера Басилая

Вопрос территорий на Украине обсуждался между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

«Это все обсуждается в самых разных форматах», – сказал Лавров, отметив, что Путин регулярно отвечал на вопросы о территориях на встречах с Трампом и в беседах с журналистами.

Министр подчеркнул открытость Владимира Путина к диалогу с лидерами других стран, которые хотят понять позицию России по украинскому конфликту. Лавров добавил: «У них всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их интересует».

Лавров заявил, что, по мнению Москвы, в конфликте на Украине речь идет не о территориях, а о людях, которые живут на этих землях. Он отметил, что президент США Дональд Трамп, выступая на Аляске, упоминал территориальный вопрос, однако российская сторона считает, что главное – защита населения. Лавров объяснил, что новые территории, называемые «новыми» в западной прессе, на самом деле являются исторически русскими землями, оказавшимися частью Украинской ССР после распада Советского Союза.

По словам главы МИД, жители на освобождаемых частях Запорожья и Херсона остаются на этих территориях и приветствуют приход российских войск, несмотря на попытки украинской армии эвакуировать их.

«Большинство людей не уезжают, а остаются и приветствуют русских солдат, которые их освобождают», – заявил Лавров.

По его словам, решение о включении этих территорий было принято после проведения референдумов, а не навязано сверху, как это произошло с отделением Косово.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ключевыми элементами урегулирования украинского конфликта гарантии безопасности, территориальный вопрос и нейтралитет Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным действиям и пообещал не уступать территории России.

Политолог Тимофей Бордачев отметил, что территориальные инициативы США по урегулированию кризиса на Украине нереализуемы.

