Песков заявил о неспособности Украины самой производить дальнобойные ракеты
Основные компоненты дальнобойных ракет, используемых на Украине, поступают из Европы, а собственное производство у Киева отсутствует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным подчеркнул, что Киев не способен самостоятельно выпускать такие вооружения, передает ТАСС.
По словам Пескова, как минимум основные узлы и блоки этих ракет – это чистый импорт из Европы.
Он отметил, что ракеты у Киева могут быть «какие угодно», то есть и британские, и германские, и итальянские.
Ранее Песков заявил, что ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России.
Президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий и ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.