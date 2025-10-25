«Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ благодаря голу Угальде

Tекст: Мария Иванова

Московский «Спартак» одержал минимальную победу над «Оренбургом» в матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги, сообщает ТАСС.

Встреча прошла на поле «Лукойл-Арены» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 67-й минуте забил Манфред Угальде, прервав затянувшуюся безгольную серию в играх этого противостояния.

Отмечается, что этот матч стал первым в чемпионате для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после месячной дисквалификации. Специалист был отстранен на пять официальных игр за оскорбления в адрес арбитра. В его отсутствие команда одержала три победы, а также потерпела одно поражение и однажды сыграла вничью.

Сейчас «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками, «Оренбург» располагается на 14-й строчке, набрав восемь очков.

В следующем туре, который состоится 2 ноября, москвичи сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Оренбург» дома примет клуб «Сочи».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 октября ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби.

А неделю назад московский «Локомотив» одержал уверенную победу над ЦСКА в столичном дерби в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.