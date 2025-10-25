Названы имена победители юбилейного сезона «ТопБЛОГ»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Имена самых креативных блогеров стали известны на торжественном закрытии пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие прошло в центре «ШУМ» в Калининградской области и собрало 150 блогеров и создателей контента из 50 регионов. Основным событием вечера стало награждение 29 победителей образовательного трека «Медиакампус», выбранных из 24,5 тыс. конкурсантов.

Ключевые сертификаты и призы – обучение в Президентской Академии, доступ к курсу в Знание.Академия от Нины Зверевой и годовая подписка на VK Музыку – получили авторы, которые, по словам организаторов, «говорят честно с аудиторией и вдохновляют на развитие». Среди 29 победителей – представители Москвы, Ханты-Мансийского округа, Челябинской, Свердловской, Удмуртской и других областей.

Заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич отметил: «Каждый человек, которого слушают и читают десятки и сотни людей, очень важен – ведь именно вы становитесь голосами нашего общества. Ваше влияние огромно, и мы хотим, чтобы вы были нашими союзниками». Он также подчеркнул, что блогинг официально признан новой экономической сферой и поддерживается государством. Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин добавил, что проект помог сформировать ответственное отношение к слову и развитию современной медиакультуры в России.

Форум включал лекции, дискуссии, работу с кейсами от медийных партнеров, встречи с экспертами и коллективное создание региональных и федеральных проектов. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выразил уверенность, что этот форум станет началом новых коллабораций в медиасфере и площадкой для развития талантов со всей страны.



