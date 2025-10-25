80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.3 комментария
Названы имена победители юбилейного сезона «ТопБЛОГ»
В Калининградской области на закрытии юбилейного сезона «ТопБЛОГ» объявили имена 29 победителей среди более 24 тыс. участников со всей России.
Имена самых креативных блогеров стали известны на торжественном закрытии пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мероприятие прошло в центре «ШУМ» в Калининградской области и собрало 150 блогеров и создателей контента из 50 регионов. Основным событием вечера стало награждение 29 победителей образовательного трека «Медиакампус», выбранных из 24,5 тыс. конкурсантов.
Ключевые сертификаты и призы – обучение в Президентской Академии, доступ к курсу в Знание.Академия от Нины Зверевой и годовая подписка на VK Музыку – получили авторы, которые, по словам организаторов, «говорят честно с аудиторией и вдохновляют на развитие». Среди 29 победителей – представители Москвы, Ханты-Мансийского округа, Челябинской, Свердловской, Удмуртской и других областей.
Заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич отметил: «Каждый человек, которого слушают и читают десятки и сотни людей, очень важен – ведь именно вы становитесь голосами нашего общества. Ваше влияние огромно, и мы хотим, чтобы вы были нашими союзниками». Он также подчеркнул, что блогинг официально признан новой экономической сферой и поддерживается государством. Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин добавил, что проект помог сформировать ответственное отношение к слову и развитию современной медиакультуры в России.
Форум включал лекции, дискуссии, работу с кейсами от медийных партнеров, встречи с экспертами и коллективное создание региональных и федеральных проектов. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выразил уверенность, что этот форум станет началом новых коллабораций в медиасфере и площадкой для развития талантов со всей страны.