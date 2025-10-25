  • Новость часаПВО ночью сбила более 120 беспилотников над регионами России
    Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    25 октября 2025, 10:05 • Новости дня

    Названы имена победители юбилейного сезона «ТопБЛОГ»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Калининградской области на закрытии юбилейного сезона «ТопБЛОГ» объявили имена 29 победителей среди более 24 тыс. участников со всей России.

    Имена самых креативных блогеров стали известны на торжественном закрытии пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мероприятие прошло в центре «ШУМ» в Калининградской области и собрало 150 блогеров и создателей контента из 50 регионов. Основным событием вечера стало награждение 29 победителей образовательного трека «Медиакампус», выбранных из 24,5 тыс. конкурсантов.

    Ключевые сертификаты и призы – обучение в Президентской Академии, доступ к курсу в Знание.Академия от Нины Зверевой и годовая подписка на VK Музыку – получили авторы, которые, по словам организаторов, «говорят честно с аудиторией и вдохновляют на развитие». Среди 29 победителей – представители Москвы, Ханты-Мансийского округа, Челябинской, Свердловской, Удмуртской и других областей.

    Заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич отметил: «Каждый человек, которого слушают и читают десятки и сотни людей, очень важен – ведь именно вы становитесь голосами нашего общества. Ваше влияние огромно, и мы хотим, чтобы вы были нашими союзниками». Он также подчеркнул, что блогинг официально признан новой экономической сферой и поддерживается государством. Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин добавил, что проект помог сформировать ответственное отношение к слову и развитию современной медиакультуры в России.

    Форум включал лекции, дискуссии, работу с кейсами от медийных партнеров, встречи с экспертами и коллективное создание региональных и федеральных проектов. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выразил уверенность, что этот форум станет началом новых коллабораций в медиасфере и площадкой для развития талантов со всей страны.


    24 октября 2025, 12:01 • Новости дня
    ЦИК заявил о превышении полномочий запорожским губернатором Балицким
    ЦИК заявил о превышении полномочий запорожским губернатором Балицким
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об освобождении Галины Катющенко от обязанностей члена избирательной комиссии является превышением служебных полномочий губернатором Запорожской области Евгением Балицким, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Как сообщается в Telegram-канале ЦИК России, 23 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ об освобождении Галины Катющенко от должности члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.

    Центральная избирательная комиссия России считает этот акт не имеющим административно-правового основания и намерена его немедленно оспорить.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что данный «указ» демонстрирует вызывающее пренебрежение Балицким федеральным законодательством. По ее словам, губернатор не может не знать, что освобождение является прерогативой ЦИК, а не главы региона.

    Она подчеркнула, что для подобных действий губернатор должен был обратиться в ЦИК с аргументированной просьбой рассмотреть вопрос об освобождении, однако таких веских оснований представлено не было. По словам Памфиловой, все претензии к Катющенко были связаны исключительно с техническими ошибками в декларации и не являлись поводом для проверки.

    «Готовя исподтишка данный «указ», господин Балицкий даже не удосужился уведомить ЦИК России об очередной своей авантюре, направленной фактически на дезорганизацию деятельности областной избирательной комиссии», – отметила Памфилова.

    В подобной ситуации ЦИК направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать действия главы области.

    Ранее аналогичные конфликты уже возникали – например, ЦИК была вынуждена заставлять губернатора Балицкого гасить долги по зарплате работникам комиссии и вмешиваться в вопросы обеспечения их помещением для работы.

    «Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке «порядков», царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры» и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище», – заявила глава ЦИК России.

    Ранее Элла Памфилова направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области. Она предупредила о недопустимости внесения изменений в избирательное законодательство региона.

    24 октября 2025, 17:50 • Новости дня
    Лукашенко стало плохо из-за ситуации в Витебской области
    Лукашенко стало плохо из-за ситуации в Витебской области
    @ president.gov.by

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально выступил на совещании в Витебске. По словам белорусского лидера, ситуация в регионе настолько тяжелая, что ему стало плохо.

    «Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ответственность за происходящее лежит как на местных, так и на вышестоящих руководителях.

    Лукашенко также обратился к министрам с напоминанием, что, несмотря на долгие годы в должности президента, он не забронзовел.

    Ранее Лукашенко уволил своего помощника за неприемлемый проступок.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    24 октября 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль объяснил слова Путина об «ошеломляющем» ударе России

    Песков: «Ошеломляющий» ответ Россия даст на попытки ударов вглубь территории

    Кремль объяснил слова Путина об «ошеломляющем» ударе России
    @ Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет давать «ошеломляющий ответ» на любые попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь своей территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

    Россия готова дать «ошеломляющий ответ» на любые попытки ударов дальнобойным оружием по своей территории, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина.

    Песков уточнил, что речь идет не о поставках американских ракет, а о возможных ударах по российской территории.

    Песков отметил, что президент говорил именно о попытках осуществления атак вглубь российской территории, а не о поставках «Томагавков». Представитель Кремля подчеркнул, что президент четко обозначил позицию России по этому вопросу.

    Он добавил, что заявление Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» столь однозначно и ясно, что не требует разъяснений. По словам Пескова, комментарии здесь излишни, так как позиция российского руководства выражена максимально ясно.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий и ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    24 октября 2025, 17:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае

    Die Welt сообщила о срыве визита Мерца в Китай

    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц не смог встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином, так как для него не нашлось времени в графике китайского лидера.

    Отмена визита министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай стала «внешнеполитической катастрофой» для правительства канцлера Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    Как сообщает газета Die Welt, несмотря на то что в календаре канцлера были зарезервированы дни для поездки в Китай и Индию, Си Цзиньпин, по слухам, не смог выделить время для встречи с ним.

    В публикации подчеркивается, что Мерц за почти полгода работы ни разу не посетил Китай. Газета отмечает, что данный факт вызывает вопросы к способности главы правительства выстраивать отношения с Пекином, особенно на фоне иной линии его предшественников – Олафа Шольца и Ангелы Меркель.

    Die Welt уточняет: «Не только автомобильная промышленность даст канцлеру ясно понять, что последнее, в чем она сейчас нуждается, – это выяснение отношений с Китаем». Ожидается, что оппозиция и критики из СДПГ и ХДС/ХСС усилят давление на Мерца из-за провала поездки.

    Ранее в пятницу Вадефуль объявил об откладывании визита, который должен был состояться в ближайшие дни, поскольку китайская сторона подтвердила только встречу с министром иностранных дел КНР, отказавшись от других встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что оскорбления канцлера Германии Фридриха Мерца – это попытка Запада уйти от ответственности за события на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Украина сможет снова претендовать на вступление в ЕС и НАТО после завершения конфликта.

    Американские IT-эксперты зафиксировали рост попыток вербовки сотрудников через социальные сети с использованием тактики «медовой ловушки» со стороны КНР и России.

    24 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    Bloomberg: Индии и Китаю придется искать новых поставщиков нефти из-за санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменит баланс на мировом рынке нефти и поставит под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей, сообщает Bloomberg.

    Вашингтон объявил о санкциях против нефтяных гигантов России – Роснефти и Лукойла, включая все структуры с их долей более 50%, передает Bloomberg.

    Американским гражданам и компаниям теперь запрещается взаимодействие с этими предприятиями. Неамериканские компании также рискуют попасть под вторичные санкции, если будут вести сделки с этими компаниями и их «дочками». Всех участников рынка обязали завершить любые отношения с Роснефтью и Лукойлом до 21 ноября.

    После введения ограничений крупнейшим импортерам российской нефти – Индии и Китаю – предстоит решать вопрос о дальнейших покупках. Индийские НПЗ уже заявили, что почти полностью остановят закупки российской нефти, тогда как Китай пока не проявил интереса к дальнейшему наращиванию покупки. Некоторые китайские госкомпании уже отменили часть контрактов. «Практически невозможно продолжать закупки у российских компаний в нынешних условиях», – заявил топ-менеджер крупнейшего индийского переработчика.

    Ранее США и Евросоюз использовали механизм ценового потолка и ограничили работу с российской нефтью через сервисы страхования, логистики и финансирования. Также были введены прямые санкции против компаний Газпром нефть и Сургутнефтегаз. Несмотря на это, Россия сохраняла стабильный экспорт благодаря «теневому» флоту танкеров и альтернативной инфраструктуре.

    Санкции направлены на сокращение нефтегазовых доходов бюджета России, составляющих около четверти всех поступлений. По оценкам аналитиков, резкое сокращение покупок Россией со стороны Индии и возможная неготовность Китая увеличить закупки могут выбить новый баланс на мировом рынке. В результате спрос на нефть Ближнего Востока уже вырос, котировки поднялись. Однако российские власти выражают уверенность, что смогут адаптироваться и найти решение.

    Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    Аналитики Bloomberg предсказали обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что при снижении экспорта российской нефти неизбежен рост цен.


    24 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы

    Член СПЧ Брод призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы

    Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «В данном случае, похоже, ни семья, ни школа не сработали. Так что штраф для родителей вырисовывается вполне отчетливо. Стоило бы и местным органам образования проверить образовательное учреждение, где учится девочка», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и права человека Александр Брод, комментируя привлечение к ответственности родителей школьницы из Калуги, опубликовавшей видео полета беспилотника ВСУ .

    Школьница из Калужской области разместила в соцсетях сведения о пролете в небе над регионом беспилотника ВСУ, в связи с чем родителей школьницы планируют привлечь к ответственности, Нарушение классифицируется по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

    «Есть строгие требования законодательства, которые необходимо соблюдать. Тем более, известно, что украинские спецслужбы через интернет оказывают деструктивное влияние на российских школьников: ведут идеологическую обработку, призывают присылать фото нужных объектов, пытаются получить персональные данные других школьников, склоняют к диверсионным действиям», – говорит Брод.

    Естественно, продолжает он, в таких реалиях резко возрастает роль семьи, школы, НКО, СМИ, местных органов власти в плане просветительской, воспитательной деятельности.

    «В данном случае, похоже, ни семья, ни школа не сработали. Так что штраф для родителей вырисовывается вполне отчетливо. Стоило бы и местным органам образования проверить образовательное учреждение, где учится девочка: как проводится работа с детьми с целью предупреждения рисков и угроз в условиях СВО», – заключил Брод.

    Ранее 14-летнюю девочку из Кирова привлекли к ответственности за распространение видеозаписи работы системы противовоздушной обороны. На ее родителей был составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей, а также они были вызваны в полицию для проведения профилактической беседы с участием работников психоневрологического диспансера.

    24 октября 2025, 14:37 • Новости дня
    Бывшая российская фигуристка решила получить американский паспорт

    Бывшая российская фигуристка Ефимова решила получить американский паспорт

    Бывшая российская фигуристка решила получить американский паспорт
    @ Lee Jin-man/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова пытается ускорить получение гражданства США, чтобы успеть выступить на Олимпийских играх 2026 года в составе американской сборной, сообщает пресс-служба The Skating Club of Boston, где тренируется Ефимова.

    Пресс-служба The Skating Club of Boston сообщила, что Ефимова добивается сокращения трехлетнего срока ожидания установленного правительством США для получения американского гражданства, передает ТАСС. Этот шаг связан с желанием спортсменки выступить на Олимпиаде 2026 года за сборную США.

    Ефимова тренируется в Бостоне и выступает в паре со своим супругом Мишей Митрофановым с 2023 года. Ранее спортсменка соревновалась за Россию до 2020 года, затем сменила спортивное гражданство на немецкое. Ефимова рассказала: «В настоящее время мы с Мишей не можем попасть в команду, поскольку у меня пока нет американского паспорта, и мне нужно ждать 20 месяцев начиная с декабря, когда в США истекает срок подачи заявок. Попадание в олимпийскую сборную стало бы для меня не только осуществлением мечты, но и прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом. И с глубокой благодарностью и гордостью помочь Соединенным Штатам завоевать олимпийское золото».

    Вместе с Митрофановым Ефимова выиграла чемпионат США и стала победительницей командного чемпионата мира в составе американской сборной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Бразильский защитник Сантос вошел в состав сборной России на матч с Замбией. Гимнаст Олег Степко, выигрывавший медали чемпионатов мира и Европы под флагом Украины и Азербайджана, получил российское гражданство.

    24 октября 2025, 14:52 • Новости дня
    Спецпредставитель президента Дмитриев прибыл в США для переговоров

    CNN сообщил о визите Дмитриева в США для переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился в Нью-Йорк, где планирует провести переговоры с представителями администрации президента США касательно двусторонних отношений, сообщает CNN.

    Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, прибыл с визитом в США, передает ТАСС. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

    Источник телеканала рассказал: «Ожидается, что Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа». В ходе визита планируется обсудить вопросы двусторонних отношений между Россией и США.

    Точные даты встречи и подробности повестки переговоров, по данным CNN, не разглашаются. Визит Дмитриева проходит на фоне продолжающихся контактов на разных уровнях между Россией и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил, что несмотря на опасения поджигателей войны, мирный диалог России и США обязательно победит.

    Президент России Владимир Путин отметил, что при переходе от политического давления к серьезному и долгосрочному диалогу между РФ и США откроется множество сфер для сотрудничества.

    24 октября 2025, 21:49 • Новости дня
    El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании
    El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущая Ксения Собчак подала заявление на вид на жительство в Испании для себя и сына по программе для «цифровых кочевников», сообщает газета Pais.

    Телеведущая Ксения Собчак подала документы на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты El Pais. Издание отмечает, что ранее Франция выдала Собчак пятилетнюю визу, позволяющую свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны. После этого журналистка приехала в Испанию и подала заявление на постоянное проживание.

    По информации издания, Собчак обратилась за видом на жительство по так называемой программе для «цифровых кочевников», документ пока находится на рассмотрении испанских властей. Вопрос о сроках принятия решения и дальнейших шагах пока остается открытым.

    «Цифровыми кочевниками», или digital nomads, называют людей, чья работа не зависит от конкретного офиса или страны. Они совмещают профессиональную деятельность с путешествиями, меняя место проживания в зависимости от личных предпочтений. К этой категории относятся фрилансеры, IT-специалисты, предприниматели и создатели онлайн-проектов.

    Испанская виза Digital Nomad позволяет оформить вид на жительство сроком до трех лет. Такое разрешение доступно специалистам, работающим дистанционно на зарубежные компании и получающим доход от 2 тыс. 763 евро в месяц. Кроме того, вместе с заявителем аналогичный статус могут получить и члены семьи.

    Напомним, Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля в апреле 2022 года.

    24 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певице Алле Пугачевой и другим уехавшим россиянам стоит ознакомиться с книгой итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    Дипломат предложила отправить эту книгу Пугачевой и всем уехавшим из России, чтобы они «открыли глаза» и узнали правду о происходящем, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что обладатели европейских паспортов имеют привычку комментировать российские внутренние процессы, хотя не видят ситуации так глубоко, как автор книги, проживший в Донбассе 11 лет.

    «Вот те многие россияне, которые говорят, что они россияне, переживают за то, что происходит с нашей страной. Почему бы нам не отправить им эту книгу? Найдется же у нас пара десятков экземпляров. Вот, например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает», – заявила Захарова.

    Дипломат указала, что уехавшие из России граждане часто учат оставшихся, при этом основываясь на информации западных медиа. Она призвала их обратиться к опыту тех, кто уехал с Европы в Донбасс ради спасения других людей, а не собственной выгоды. По словам Захаровой, Бертолази провел в Донбассе 11 лет и описал увиденное в своей книге, в отличие от европейских политиков, которые не знают ситуацию изнутри.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    24 октября 2025, 20:12 • Новости дня
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    @ Сергей Фадеичев, Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если губернатор Запорожской области Евгений Балицкий не откажется в своей работе от правил украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова обратилась в Генпрокуратуру из-за увольнения Балицким члена запорожского избиркома.

    «Это первый публичный конфликт с участием Балицкого, но не первое его спорное решение. Ранее уже возникали разногласия губернатора с федеральными структурами, представителями центра и местными кадрами. Однако до настоящего момента эти скандалы аккуратно сглаживали», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Первопричина всего – конфликтный характер Балицкого, его нежелание учитывать правовые нюансы и спорные управленческие качества. До определенного момента на это закрывали глаза, учитывая очевидные заслуги главы региона, которые три года позволяли ему сохранять позиции», – детализировал эксперт.

    «Думаю, он пытается показать, «кто в доме хозяин», и что ему нипочем федеральное законодательство. Это типично украинский метод – в любой кризисной ситуации поднимать ставки и пытаться доказать свою значимость. Однако для российской политической культуры это спорная стратегия», – заметил аналитик.

    «У нас есть очень хорошие примеры людей, которые тоже выросли в украинской политической традиции, но смогли адаптироваться – глава Крыма Сергей Аксенов, глава ДНР Денис Пушилин. Думаю, если Балицкий хочет играть по правилам украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы», – считает политолог.

    «Что касается конкретной ситуации с ЦИК, оптимальным было бы отмена Балицким своего противоречащего закону указа. Альтернативный вариант – реакция Генпрокуратуры. В долгосрочной перспективе наилучшим решением мог бы стать перевод Балицкого на повышение, например, в Совет Федерации. Прекрасный сенатор получится», – резюмировал собеседник.

    Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила в Telegram-канале ведомства, что указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении от должности председателя регионального избиркома Галины Катющенко «демонстрирует, помимо откровенной конфронтации с ЦИК, вызывающее пренебрежение» главой региона федеральным законодательством.

    По ее словам, Балицкий не может не знать, что освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии, назначенного по представлению ЦИК, находится вне компетенции губернатора. Памфилова указала, что «единственное, что должен был сделать глава региона – это направить в ЦИК просьбу рассмотреть правомерность» увольнения.

    «При этом он должен был бы обосновать это вескими аргументами. Но таковых нет, а сами претензии по поводу декларации просто ничтожны, поскольку имеют исключительно характер технических ошибок и не являются поводом для проверки», – подчеркнула Памфилова. Она назвала действия главы региона «грубым вмешательством» в деятельность ЦИК и «авантюрой».

    «Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке «порядков», царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры» и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище. В связи со сложившейся ситуацией ЦИК направляет в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства Балицкого», – сообщила она.

    Ранее сам Балицкий завил, что освободил от обязанностей Катющенко из-за нарушения антикоррупционного законодательства в связи с утратой доверия. «Решение принято на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области», – приводит «Комсомольская правда» слова губернатора.

    24 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи

    Politico: Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи

    Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance /SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время личных переговоров на фоне событий в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский выдвинул канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу особые требования, касающиеся поддержки обороны Украины, пишет издание Politico.

    Зеленский обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с так называемыми особыми просьбами о помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, передает РИА «Новости».

    По данным источника, встреча лидеров была посвящена обсуждению последних событий в Вашингтоне и рассматриваемым американским планам по Украине. В результате разговора Зеленский высказал просьбы, которые затрагивали вопросы оборонного потенциала Украины. Точные детали требований или тип необходимой поддержки не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» раскритиковала действия правительства Германии по вопросу поддержки Украины.

    Между тем Зеленский планирует обсудить дальнейшую помощь с европейскими лидерами после провальных переговоров с Дональдом Трампом.

    В то же время Мерц заявил, что визит Зеленского в США не принес ожидаемых результатов.

    24 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие единства среди стран Евросоюза по поводу кредита для Киева на 140 млрд евро из замороженных российских активов грозит задержкой закупок вооружения и срывает планы одобрить финансовую помощь до конца года, сообщает Financial Times.

    Рассмотрение вопроса о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских государственных активов завершилось без одобрения этой схемы, передает Financial Times.

    Возражения прозвучали со стороны Бельгии, опасающейся финансовых и юридических последствий, а также возможной ответной реакции Москвы на активы, находящиеся на территории страны.

    По данным FT, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для Украины. В то же время Франция и Германия подчеркнули, что кредит по-прежнему рассматривается как приоритетный вариант.

    Во время встречи в Брюсселе лидеры 26 государств ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить альтернативные варианты финансовой поддержки, основанные на анализе потребностей Киева. Формальное одобрение займа за счет российских активов не состоялось. Вопрос вновь вынесут на обсуждение в декабре.

    В ходе обсуждения председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Мы приняли самое важное политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украине для покрытия ее финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры согласились с идеей репарационного кредита для Киева, но должны проработать детали реализации. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратил внимание на необходимость юридических гарантий и уверенности в возмещении средств.

    Ранее издание Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения Евросоюза по активам.

    Британия пообещала призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с российскими активами.

    СМИ писали, что Евросоюз отложил решение по замороженным российским активам до декабря.

    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    24 октября 2025, 17:04 • Новости дня
    Продюсер Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой

    РЕН ТВ: Продюсер Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой

    Продюсер Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продюсер Леонид Дзюник был госпитализирован после угроз, которые поступили ему в последние дни, сообщили СМИ.

    По словам Дзюника, звонки с угрозами начались после его публичных высказываний об Алле Пугачевой в одной из телепередач, передает РЕН ТВ.

    «Мне поступило два звонка – один в воскресенье и один в понедельник. После программы о Пугачевой... Поступили угрозы: «Если сам не заткнешься, мы тебя заткнем»», – рассказал Дзюник. Он отметил, что именно эти события стали причиной резкого ухудшения его самочувствия.

    Продюсер подтвердил, что был вынужден обратиться за медицинской помощью и перенести операцию на открытом сердце.

    Леонид Дзюник считается одним из самых известных музыкальных продюсеров России, а в 2000 году он стал концертным директором групп «Тату» и «Smash!».

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом. Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов назвал поведение Пугачевой предательством.

    24 октября 2025, 21:37 • Новости дня
    В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
    В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
    @ Сергей Коньков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доступ к социальной сети «ВКонтакте» был заблокирован на территории Белоруссии по решению Комитета государственной безопасности, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.

    Государственная инспекция по электросвязи Белоруссии (БелГИЭ) в официальном порядке внесла популярную социальную сеть «ВКонтакте» в реестр интернет-ресурсов с ограниченным доступом. 

    Основанием для применения данной меры послужило представление, поступившее от Комитета государственной безопасности республики (КГБ). В документе на сайте БелГИЭ, указано: «На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Идентификатор ресурса: https://vk.com», передает РИА «Новости».

    На текущий момент представители регулирующих органов не комментируют сроки действия введенных ограничений. Белорусские пользователи уже жалуются на невозможность зайти на сайт и воспользоваться функциями платформы.

