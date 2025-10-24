РЕН ТВ: Продюсер Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Дзюника, звонки с угрозами начались после его публичных высказываний об Алле Пугачевой в одной из телепередач, передает РЕН ТВ.

«Мне поступило два звонка – один в воскресенье и один в понедельник. После программы о Пугачевой... Поступили угрозы: «Если сам не заткнешься, мы тебя заткнем»», – рассказал Дзюник. Он отметил, что именно эти события стали причиной резкого ухудшения его самочувствия.

Продюсер подтвердил, что был вынужден обратиться за медицинской помощью и перенести операцию на открытом сердце.

Леонид Дзюник считается одним из самых известных музыкальных продюсеров России, а в 2000 году он стал концертным директором групп «Тату» и «Smash!».

Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом. Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов назвал поведение Пугачевой предательством.