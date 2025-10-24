80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
РЕН ТВ: Продюсер Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой
Продюсер Леонид Дзюник был госпитализирован после угроз, которые поступили ему в последние дни, сообщили СМИ.
По словам Дзюника, звонки с угрозами начались после его публичных высказываний об Алле Пугачевой в одной из телепередач, передает РЕН ТВ.
«Мне поступило два звонка – один в воскресенье и один в понедельник. После программы о Пугачевой... Поступили угрозы: «Если сам не заткнешься, мы тебя заткнем»», – рассказал Дзюник. Он отметил, что именно эти события стали причиной резкого ухудшения его самочувствия.
Продюсер подтвердил, что был вынужден обратиться за медицинской помощью и перенести операцию на открытом сердце.
Леонид Дзюник считается одним из самых известных музыкальных продюсеров России, а в 2000 году он стал концертным директором групп «Тату» и «Smash!».
Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом. Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов назвал поведение Пугачевой предательством.