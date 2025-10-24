Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет журнал The Economist, высокая стоимость аппаратов и минимальный ущерб при поражении целей ставят под сомнение их актуальность в реальных боевых условиях, передает ТАСС.

Эксперты отмечают, что ранее популярные в боевых действиях на Ближнем Востоке американские БПЛА Switchblade сегодня уступают модели на фоне российских средств радиоэлектронной борьбы. Разработчик дронов рассказал журналу: «Когда мы их использовали, они давали сбои в условиях помех».

The Economist подчеркивает, что западным компаниям не удалось успешно продемонстрировать свои технологии на поле боя, которое превратилось в крупнейший испытательный полигон для беспилотников. Специалисты полагают: современные системы, применяемые Киевом, лишь на 20-30% построены на западных технологиях.

Отмечается, что использование дорогостоящих дронов от американских и европейских компаний нецелесообразно, поскольку у Украины есть собственные системы, которые дешевле и проще, несмотря на меньший срок службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инциденты с беспилотниками, несмотря на отсутствие доказательств враждебных действий со стороны России, используются западными странами как повод для ускорения перевооружения Европы. В Германии заявили о высоком уровне угрозы, связанной с использованием дронов. БПЛА появились у крупнейшего военного объекта Дании в ночное время.