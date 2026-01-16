Депутат Рады назвала писательницу Ницой «больной» из-за слов о русском языке

Депутат Рады Скороход сочла писательницу Ницой больной из-за слов о русском языке

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью журналисту Виталию Дикому на YouTube-канале «Дикий live» Скороход назвала Ницой «больной на голову», передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что идиоты – самая сильная организация в мире? У них везде свои люди... Я не знаю, кто такая Ницой... И дай бог, я в своей жизни ее не узнаю... Не надо иметь дело с больными на голову людьми», – подчеркнула она.

По мнению депутата, подобные высказывания лишь отвлекают общественность от действительно важных проблем страны.

Ранее Ницой выступила с резкой критикой в адрес русскоязычного населения Украины, заявив, что этим людям следует «заткнуть свой рот» и прекратить использовать русский язык.