Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток» за последние сутки включили четыре станции спутниковой связи Starlink и пять пунктов управления беспилотниками, передает ТАСС.

Яковлев сообщил, что противник за этот период потерял до 390 военнослужащих, три боевые бронированные машины, среди которых HMMWV и две «Козак», а также 10 автомобилей.

По словам Яковлева, среди уничтоженной техники отдельно выделяются станции Starlink – ключевой элемент спутниковой связи, используемый ВСУ, а также пункты управления беспилотной авиацией, играющие важную роль в координации действий дронов на линии фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери украинских войск в зоне спецоперации на Украине за сутки превысили 1580 военнослужащих. Российские войска освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку. Бойцы «Востока» и «Запада» уничтожили станции Starlink и украинские пункты БПЛА.