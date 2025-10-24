Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Группировка «Восток» уничтожила станции Starlink и пункты БПЛА ВСУ
В зоне ответственности группировки войск «Восток» были лишены четырех станций Starlink и пяти пунктов управления беспилотниками, а также понесли значительные людские потери, сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.
По его словам, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток» за последние сутки включили четыре станции спутниковой связи Starlink и пять пунктов управления беспилотниками, передает ТАСС.
Яковлев сообщил, что противник за этот период потерял до 390 военнослужащих, три боевые бронированные машины, среди которых HMMWV и две «Козак», а также 10 автомобилей.
По словам Яковлева, среди уничтоженной техники отдельно выделяются станции Starlink – ключевой элемент спутниковой связи, используемый ВСУ, а также пункты управления беспилотной авиацией, играющие важную роль в координации действий дронов на линии фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, потери украинских войск в зоне спецоперации на Украине за сутки превысили 1580 военнослужащих. Российские войска освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку. Бойцы «Востока» и «Запада» уничтожили станции Starlink и украинские пункты БПЛА.