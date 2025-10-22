  • Новость часаТрамп: Решение о встрече с Путиным пока не принято
    Талибан-сан встала во главе Японии
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    Актер «Улицы разбитых фонарей» Безбородов умер в возрасте 39 лет
    Захарова назвала слухи о срыве встречи Путина и Трампа инфобалаганом
    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    22 октября 2025, 05:25 • Новости дня

    Бойцы «Востока» и «Запада» уничтожили станции Starlink и украинские пункты БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения группировок «Восток» и «Запад» за сутки уничтожили несколько станций спутниковой связи Starlink и десятки пунктов управления БПЛА ВСУ.

    Как передает ТАСС, начальник пресс-центра группировки «Восток» Алексей Яковлев сообщил об уничтожении за прошедшие сутки четырех станций спутниковой связи Starlink и семи пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. По словам Яковлева, противник также лишился пункта боепитания.

    В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что их подразделения за сутки уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ и два терминала спутниковой связи Starlink.

    Бигма уточнил: «Расчетами ПВО сбиты в воздухе девятнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и сорок семь тяжелых боевых квадрокоптеров. Кроме того, вскрыты и уничтожены тридцать восемь пунктов управления беспилотной авиацией, два терминала спутниковой связи Starlink».

    Обе группировки продолжают наносить ощутимый урон инфраструктуре управления беспилотниками и средствам связи ВСУ, что существенно осложняет координацию и применение беспилотной авиации противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Запад» уничтожили за сутки десятки дронов, пунктов управления и военной техники ВСУ.

    Ракетный удар оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» разрушил пусковую установку HIMARS и до 15 военных киевского режима в Черниговской области.

    Расчеты FPV-дронов «Южной» группировки нанесли удары по позициям ВСУ на Константиновском направлении, ликвидировав два пункта управления беспилотниками и американский бронеавтомобиль.

    21 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников WSJ, Трамп подчеркнул, что главным для него остается скорейшее урегулирование конфликта, передает РИА «Новости».

    «Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Трамп на переговорах был предельно откровенен и временами демонстрировал разочарование позицией украинской стороны. Он даже отказался ознакомиться с картами боевых действий, которые представили представители Киева, сообщает газета.

    Ранее WSJ писала, что Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит.

    Агентство Reuters сообщало, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять условия президента России Владимира Путина.

    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам

    Американист Дробницкий: Идея «репарационного займа» Украине – это просьба европейцев к «дяде Сэму» дать денег

    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    21 октября 2025, 17:24 • Новости дня
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов

    Росфинмониторинг внес блогера Варламова в перечень террористов и экстремистов

    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Илья Варламов и журналистка Анна Монгайт (признаны иноагентами в России) добавлены в реестр террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

    «Монгайт Анна Викторовна, 09.03 1978 г. р., город Одесса Одесской области Украины. Варламов Илья Александрович, 07.01 1984 г. р., город Москва», – указано в перечне, передает ТАСС.

    Ранее Росфинмониторинг добавил экс-вице-премьера Альфреда Коха в список террористов и экстремистов.

    До этого Росфинмониторинг включил Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина (оба признаны иноагентами в России) в перечень террористов и экстремистов.

    В прошлом году прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Варламова.

    21 октября 2025, 14:25 • Новости дня
    Прилепин сообщил о подписании контракта на военную службу
    Прилепин сообщил о подписании контракта на военную службу
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатель Захар Прилепин, восстановившийся после тяжелого ранения, подтвердил, что подписывает контракт на прохождение военной службы.

    «Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году, и я за нее несу ответственность и с нее соскакивать не собираюсь», – заявил Прилепин, отвечая на вопрос о том, как принял решение вновь вернуться в армию, передает ТАСС.

    Писатель рассказал, что не шел к этому решению целенаправленно, а занимался лечением после тяжелых травм, включая девять переломов ног и повреждения позвоночника, грудины и ребер. По его словам, как только состояние здоровья позволило, он начал проходить медкомиссии, и последние попытки оказались успешными.

    Прилепин отметил, что обладает воинскими навыками и различными военными профессиями, которые могут быть востребованы. Он добавил, что готов выполнять любые задачи, которые ему поручат командиры.

    В пресс-службе писателя подтвердили, что он вернулся в Донбасс и находится в процессе оформления нового военного контракта. В ближайшие недели Прилепин будет проходить сборы и подготовку к службе. Кроме того, у писателя есть два военных подразделения и лагерь военной подготовки «Сталь», где проходят обучение в том числе иностранные добровольцы.

    В 2023 году пресс-служба Прилепина сообщала, что писатель после восстановления планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции.

    Напомним, автомобиль Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Сам писатель получил ранения, а его товарищ погиб.

    21 октября 2025, 14:47 • Новости дня
    Лавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
    Лавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что специальная военная операция на Украине завершится успешно и поставленные задачи будут выполнены.

    Успешное завершение специальной военной операции на Украине путем достижения поставленных целей не вызывает сомнений, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом.

    «СВО достигает своих целей», – заявил Лавров, подчеркнув, что «несомненно, этот процесс завершится успешно».

    Глава российского дипломатического ведомства отметил, что выполнение задач, поставленных перед российскими вооруженными силами, идет по плану и не вызывает вопросов относительно итогового результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по остановке войск на текущих позициях остается неизменной.

    Россия рассматривает возможность мирного решения по Украине, однако продолжает спецоперацию из-за отсутствия альтернатив.

    Москва надеется, что Вашингтон побудит Киев к активным шагам в направлении мирного процесса.

    21 октября 2025, 12:05 • Новости дня
    «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз
    «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз
    @ kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    Производство снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами на заводе «Калашников» выросло в 13 раз за год из-за высокого спроса в зоне СВО.

    Концерн «Калашников» за год увеличил выпуск 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) в 13 раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает Telegram-канал концерна.

    В компании уточнили, что рост производства связан с повышенным спросом на эти винтовки в зоне проведения специальной военной операции.

    СВДС – это современная версия знаменитой винтовки Драгунова, адаптированная для Воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных подразделений. Главные особенности – складной приклад, компактные размеры (длина со сложенным прикладом – 875 мм) и облегчённая полимерная фурнитура, что облегчает десантирование и транспортировку.

    Винтовка рассчитана на поражение живой силы и небронированных целей противника на дистанциях до 1000 метров. Для стрельбы могут использоваться любые 7,62-мм винтовочные патроны, однако наилучшие показатели точности обеспечивают специальные снайперские боеприпасы. Магазин рассчитан на десять патронов, масса оружия – 4,68 кг.

    Генеральный директор концерна Алан Лушников подчеркнул: «Достоинства 7,62 мм снайперской винтовки Драгунова со складным прикладом подтверждены тремя десятилетиями ее успешной эксплуатации. Полуавтоматичность, компактность конструкции, легкость, высокие точность и кучность – неоспоримые преимущества СВДС. Она эффективно помогает нашим военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» поставил в войска крупную партию снайперских винтовок СВ-98.

    Концерн «Калашников» также досрочно отгрузил крупную партию автоматов АК-12К.

    Кроме того компания оснастила дрон СКАТ 350 М новой инфракрасной камерой.

    21 октября 2025, 18:12 • Новости дня
    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли

    Силуанов: Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли

    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о достижении договоренности с Центробанком по вопросу легализации криптовалютных расчетов во внешнеэкономической деятельности.

    «Видим большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютой. Оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка и крипторасчетов», – сообщил он по итогам стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса, передает ТАСС.

    Силуанов отметил, что стороны пришли к единому мнению о необходимости урегулировать и легализовать этот рынок с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка.

    Ранее ЦБ предложил запретить расчеты криптовалютами вне экспериментального режима.

    21 октября 2025, 09:40 • Новости дня
    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    @ Danny Gys/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянные представители стран Евросоюза достигли предварительной договоренности по вопросу использования замороженных российских активов для предоставления Украине так называемых «репарационных кредитов», сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, ожидается, что окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС, который пройдет в четверг, передает ТАСС.

    Отмечается, что постпреды Евросоюза «неофициально согласовали» черновик итогового документа, который станет основой для дальнейших действий. Представитель Бельгии, выступавшей ранее против этой инициативы, отметил, что нынешний текст является «политическим сигналом к действию» для Еврокомиссии.

    Разработка детального юридического механизма ляжет на Еврокомиссию, однако процесс начнется только после одобрения инициативы лидерами стран ЕС.

    Ранее сообщалось, что Бельгия не планирует препятствовать утверждению плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    21 октября 2025, 09:22 • Новости дня
    Подземные цеха по производству ракет уничтожены в Днепропетровской области
    Подземные цеха по производству ракет уничтожены в Днепропетровской области
    @ State Emergency Service of Ukraine/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Днепропетровской области ликвидированы подземные производственные мощности по выпуску ракет, а в Харькове уничтожен цех по сборке беспилотников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В Днепропетровской области были уничтожены подземные цеха по производству ракет, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от местных жителей.

    «Павлоград и Павлоградский район… Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты. В нескольких случаях отмечалась работа БПЛА по объектам накопления топлива, боекомплекта и узлам связи», – заявил Лебедев.

    Он также отметил, что в Харькове был нанесен удар по району аэродромов, где обслуживаются беспилотные летательные аппараты. По его словам, уничтожен цех авиаремонтного предприятия, в котором собирались БПЛА самолетного типа.

    Нпомним, ранее подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске.

    Подполье также заявило об уничтожении склада и ангара ВСУ на Украине.

    Кроме того подполье сообщило об ударе по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    21 октября 2025, 14:58 • Новости дня
    ВЦИОМ сообщил о готовности 69% россиян экономить ради защиты страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство россиян демонстрируют высокое доверие и гордость за армию, а почти семь из десяти готовы ограничивать расходы ради защиты страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Опрос, проведенный в октябре 2025 года среди 1 600 россиян старше 18 лет, показал, что 80% граждан доверяют российской армии и гордятся военной мощью страны, передает ТАСС. Столько же респондентов подчеркнули, что поддерживают усилия государства по защите национальных интересов, отметив консолидацию общества вокруг этих идей.

    Семь из десяти участников исследования заявили о готовности экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны (69%), причем почти половина выразила абсолютное согласие с этим утверждением (45%). Такой подход, по мнению авторов исследования, отражает деятельностную модель патриотизма, которая приходит на смену исключительно эмоциональному восприятию.

    В итогах говорится, что армия остается одним из важнейших институтов российского общества, на который возложена миссия по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.

    21 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    ВС России начали применять новый тяжелый дрон «Воган»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый тяжеловесный дрон «Воган», способный поднимать до девяти килограммов, уже начали использовать на Украине для сброса грузов и поражения целей, рассказал старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Круглый».

    По его словам, российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон «Воган», передает РИА «Новости». «Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно. Этот дрон применяется в двух целях: способен как делать сбросы, так и просто поражать цели в один конец. Поднимает до девяти килограммов», – заявил Круглый.

    Он уточнил, что благодаря увеличенному весу и размерам устройство отличается устойчивостью к погодным условиям и способно преодолевать большие расстояния. Дрон используется для различных задач, в том числе для доставки боеприпасов и поражения целей на значительном удалении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы батальона «Восток» начали использовать специальные средства подавления для борьбы с FPV-дронами. В России происходит революция в области применения беспилотников на поле боя. Дрон «Кощей» начал использоваться в зоне спецоперации на Украине.

    21 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    В поздравительной телеграмме, содержание которой приводит Telegram-канал Союза кинематографистов России, глава государства назвал Михалкова примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.

    В тексте обращения Путин отметил, что Михалкова по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком. Президент подчеркнул, что творческие работы и созидательный вклад режиссера в российское киноискусство, а также его общественная, просветительская и образовательная деятельность заслуживают уважения.

    Путин пожелал Михалкову и его близким крепкого здоровья и дальнейших успехов.

    Ранее Путин назвал Михалкова своим другом и истинным патриотом России.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    21 октября 2025, 13:55 • Новости дня
    Лавров: У призывающей к перемирию на Украине Европы «шапка сгорела»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров перефразировал пословицу о воре и шапке, чтобы охарактеризовать позицию европейских стран по перемирию на Украине.

    По словам Лаврова, после отказа Запада от риторики о «стратегическом поражении» России, ряд европейских лидеров, включая Эмманюэля Макрона, Кира Стармера и Урсулу фон дер Ляйен, начали настаивать на немедленном прекращении огня, передает ТАСС.

    Глава МИД РФ заявил: «То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно». Он уточнил, что, по мнению Парижа, прекращение огня должно произойти без предварительных условий, включая возможность для Запада продолжать поставки вооружений Киеву.

    Лавров подчеркнул, что подобное перемирие, по его мнению, даст киевскому режиму время для новой военной поддержки со стороны Запада и позволит продолжать террористические действия, в том числе удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям на территории России, а также диверсии, подобные взрывам на «Северных потоках».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что европейские страны не поддерживают мирные инициативы и способствуют продолжению конфликта на Украине.

    Песков также подчеркнул, что разногласия в заявлениях украинских властей мешают достижению мира и затрудняют переговорный процесс.

    21 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Украинская чемпионка мира Белинская выразила неприязнь к россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская чемпионка мира и Европы по вольной борьбе Алла Белинская рассказала о своих ощущениях от встречи с российской спортсменкой Ксенией Бураковой в четвертьфинале чемпионата Европы, прошедшего в Словакии.

    По словам Белинской, она настраивалась исключительно на победу и принципиально не планировала жать руку сопернице из России, передает Ura.Ru со ссылкой на Sport24.

    «Настраивалась только на победу. И ни в коем случае не жать руку. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», – заявила Белинская, комментируя свои соревнования в 2025 году.

    В интервью она также подчеркнула, что между украинскими и российскими спортсменами на турнире не было попыток завести разговор или наладить контакт. Белинская добавила, что представители России не пытались общаться с украинцами, и она считает это положительным моментом.

    Ранее украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду.

    Бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова, назвав его «недоразумением».

    21 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    @ Pou/ROPI/Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит, пишет газета Wall Street Journal.

    Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что Украина не должна ожидать поставок дальнобойных ракет Tomahawk (Томагавк) в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

    Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    В публикации издания подчеркивается, что Трамп прямо заявил Зеленскому: «Украине не стоит ждать получения дальнобойных ракет Tomahawk в скором времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk на Украину.

    Российская сторона учитывает заявления США по поставкам этих ракет и использует их в своей работе.

    После продолжительного разговора Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления на США по вопросу о ракетах Tomahawk.

    На перерабатывающих нефть из России НПЗ Венгрии и Румынии произошли взрывы
    Bloomberg: Европа разработала план из 12 пунктов по украинскому урегулированию
    Эксперт объяснила угрозы Польши задержать самолет Путина
    Американские СМИ назвали нового возможного владельца CNN
    Аэропорт в Финляндии оказался на грани закрытия без рейсов из России
    Российская гимнастка завоевала лидерство в квалификации ЧМ в Джакарте
    Заслуженный юрист разъяснил, как разнять подростковую драку и не нарушить закон

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

