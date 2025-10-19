Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА и бронеавтомобиль ВСУ в ДНР
Расчеты FPV-дронов «Южной» группировки нанесли удары по позициям ВСУ на Константиновском направлении, ликвидировав два пункта управления беспилотниками и американский бронеавтомобиль, сообщили в Минобороны России.
Два пункта управления беспилотниками ВСУ и американский бронеавтомобиль HMMWV были уничтожены на Константиновском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». Операцию провели расчеты FPV-дронов «Южной» группировки войск ВС РФ, которые выявили цели в ходе воздушной разведки в районе населенного пункта Константиновка.
Для оперативного уничтожения одной из целей был задействован расчет 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, который нанес прицельный удар по объекту ВСУ. Второй пункт управления, а также движение военнослужащих ВСУ на бронеавтомобиле HMMWV были обнаружены в жилой застройке.
По данным ведомства, все обнаруженные объекты противника были уничтожены с помощью ударных FPV-дронов операторами «Южной» группировки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроны уничтожили американский автомобиль HMMWV ВСУ на Сумском направлении. Российские операторы БПЛА ранее уничтожили еще один автомобиль такого же типа.