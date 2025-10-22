Студент в Татарстане осквернил символы воинской славы за деньги

Tекст: Ольга Иванова

Молодые люди осквернили символы воинской славы на одной из площадей Набережных Челнов в Татарстане, сообщает РИА «Новости». Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что инцидент был зафиксирован на видеозаписи, обнаруженной в сети интернет сотрудниками полиции.

Полицейские быстро установили личности всех участников. Главным зачинщиком оказался 17-летний студент колледжа, который не только сам участвовал, но и подговаривал знакомых к противоправным действиям. Он признался, что совершил преступление ради 500 рублей.

Волк уточнила, что в отношении остальных молодых людей избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Против всех участников возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Набережных Челнах несовершеннолетние осквернили символ воинской славы России. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по этому факту.

