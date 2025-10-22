Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.6 комментариев
Студент в Татарстане осквернил символы воинской славы за деньги
В Набережных Челнах задержан 17-летний студент, который вместе с приятелями осквернил символы воинской славы ради вознаграждения в 500 рублей.
Молодые люди осквернили символы воинской славы на одной из площадей Набережных Челнов в Татарстане, сообщает РИА «Новости». Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что инцидент был зафиксирован на видеозаписи, обнаруженной в сети интернет сотрудниками полиции.
Полицейские быстро установили личности всех участников. Главным зачинщиком оказался 17-летний студент колледжа, который не только сам участвовал, но и подговаривал знакомых к противоправным действиям. Он признался, что совершил преступление ради 500 рублей.
Волк уточнила, что в отношении остальных молодых людей избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Против всех участников возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Набережных Челнах несовершеннолетние осквернили символ воинской славы России. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по этому факту.