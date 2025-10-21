С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно0 комментариев
Подростки в Татарстане осквернили символ воинской славы России
Несовершеннолетние в городе Набережные Челны в Татарстане осквернили символ воинской славы России, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Сообщение об осквернении символа выявлено при мониторинге СМИ и соцсетей, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются.
Ранее в Новосибирской области трое несовершеннолетних повредили более 80 надгробий на местном кладбище.
До этого подростки в Кемеровской области опрокинули надгробия на 166 могилах. Под Волгоградом трое детей повредили 40 надгробий.