Верховный суд принял иск о признании «дочки» ФБК террористической организацией
Верховный суд РФ принял к рассмотрению иск о признании американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc* (ACF, также известной как ACF international) «дочки» «Фонда борьбы с коррупцией*» (признан экстремистским и ликвидирован) террористической организацией, сообщили в пресс-службе суда.
Пресс-служба суда уточняет: «Верховный cуд России принял к рассмотрению иск о признании американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc** (ACF, ACF international) террористической организацией. Рассмотрение назначено на 27 ноября», передает РИА «Новости».
Напомним, в 2021 году Минюст России включил некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК*, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и «Фонд защиты прав граждан», в список запрещенных в России организаций. Позже ФБК** исключили из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента