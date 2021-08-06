Минюст официально внес ФБК и «Штабы Навального» в перечень запрещенных в России организаций

Минюст России включил некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией*» (ФБК*, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и «Фонд защиты прав граждан», а также общественное движение «Штабы Навального» в список запрещенных в России организаций.

Согласно обновленному перечню, эти организации стали номерами 86–88 среди запрещенных в России, передает ТАСС.

Ранее 1-й апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным решение о признании «Фонда борьбы с коррупцией*» (иноагент) экстремистской организацией и его запрет.

9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры признал эти организации экстремистскими.

«Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», – указал суд, пояснив, что все три организации должны быть ликвидированы. Кроме того, «суд постановил обратить имущество» ФБК*, «оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность России».

Прокуратура Москвы заявила, что считает решение суда законным и обоснованным. Представитель прокуратуры Алексей Джафяров сообщил, что суд «полностью согласился с тем, что данные организации регулярно организовывали проведение несанкционированных массовых мероприятий, что нередко заканчивалось беспорядками». Кроме того, они «вовлекали в них несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни и здоровью», а «представили ФБК разжигали ненависть в отношении представителей государственной власти и ее сторонников», указал представитель ведомства.