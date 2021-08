Минюст официально внес ФБК и «Штабы Навального» в перечень запрещенных в России организаций

Apple будет сканировать iPhone пользователей на наличие незаконных фото

В компании Apple создают систему слежения за содержимым фотографий пользователей iPhone якобы для борьбы с жестоким обращением с детьми.

При обнаружении подозрительных фотографий специалисты смогут обратиться в правоохранительные органы. Сперва функцию внедрят в США, утверждают источники. О разработке сообщил в Twitter эксперт по безопасности Мэтью Грин, доцент Института информационной безопасности Джонса Хопкинса, передает РИА «Новости».

Система, разрабатываемая Apple, сможет выявлять на iOS-устройствах незаконные фотографии. Технология будет работать на основе хеширования фотографий, хранящихся в базах специальных служб. Возможной причиной такого спорного решения станет желание Apple бороться с жестоким обращением с детьми. В самой компании пока не подтвердили это нововведение.

По словам Грина, идея эта не слишком удачная, поскольку система может стать базой для слежки за трафиком данных телефона.

Ранее австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB), возглавляемая активистом Максом Шремсом, подала во Франции жалобу на американскую компанию Google, которую она подозревает в незаконном слежении за пользователями смартфонов с операционной системой Android.

В январе основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud от Apple «инструментом слежки».

До этого пользователей предупредили об опасности использования WhatsApp. Изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением.