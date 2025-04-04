Пострадавшего от медведя мужчину три часа искали в лесу Подмосковья

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спасателям потребовалось около трех часов, чтобы найти пострадавшего от нападения медведя мужчину в подмосковном округе Шаховская. Инцидент произошел неподалеку от деревни Соколово, когда 29-летний мужчина отправился в лес в поисках сброшенных оленьих или лосиных рогов и столкнулся с хищником, передает РИА «Новости».

Сообщается, что медведь напал на мужчину, но вскоре отступил, позволив ему вызвать помощь. В службу «112» обратились родственники пострадавшего, после чего началась спасательная операция. Определив местоположение мужчины при помощи GPS-трекера, спасатели совместно с полицией, сотрудниками Мособллеса и егерями начали обширные поиски в лесу.

Через три часа мужчину нашли с множественными рваными ранами головы и груди, а также переломом плеча. Первая помощь была оказана на месте, после чего пострадавшего эвакуировали в Красногорскую больницу вертолетом санитарной авиации Центра медицины катастроф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковной Шаховской медведь напал на мужчину, после чего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Красногорскую больницу, где врачи готовятся провести ему операцию.