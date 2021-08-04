Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным решение о признании «Фонда борьбы с коррупцией*» (иноагент) экстремистской организацией и его запрет.

«Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – цитирует судебную коллегию РИА «Новости».

Решение в полной мере вступило в законную силу в среду, 4 августа.

9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры признал некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Фонд защиты прав граждан» (обе признаны в России иноагентами), а также общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими.

«Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», – указал суд, пояснив, что все три организации должны быть ликвидированы. Кроме того, «суд постановил обратить имущество» ФБК*, «оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность РФ».

Прокуратура Москвы заявила, что считает решение суда законным и обоснованным. Представитель прокуратуры Алексей Джафяров сообщил, что суд «полностью согласился с тем, что данные организации регулярно организовывали проведение несанкционированных массовых мероприятий, что нередко заканчивалось беспорядками». Кроме того, они «вовлекали в них несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни и здоровью», а «предоставили ФБК* разжигали ненависть в отношении представителей государственной власти и ее сторонников», указал представитель ведомства.

Еще в апреле столичная прокуратура провела проверку некоммерческих организаций «ФБК*», «ФЗПГ» и «Штабы Навального». «Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», – говорилось в заключении надзорного ведомства.

В июне бывший координатор одного из проектов ФБК Александр Ларенков рассказал подробности сотрудничества несистемной оппозиции с западными фондами. В частности, он сообщил о том, что с участием актива несистемной оппозиции зарубежные фонды проводили семинары в странах Прибалтики. Он уточнил, что обучение проводили представители Госдепа США и американские политологи, а также политологи из Литвы, Польши и других стран. В рамках тренингов шла продуманная до мелочей подготовка по участию оппозиционных кандидатов в выборах, детализировал Ларенков.

Позднее, в июне был развенчан миф о массовой поддержке организаций Навального со стороны общественности – как стало известно из финансовых документов ФБК, фонд только на 22% финансировался из пожертвований граждан. Остальные 78% средств в период с 2017 по 2020 годы поступили всего из трех источников: от главного спонсора Навального – проживающего в США бизнесменов Бориса Зимина, бизнесмена Евгения Чичваркина из Великобритании и от самих сотрудников фонда. В целом эта сумма составила 164,6 млн рублей.