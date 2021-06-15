ФБК Навального получал 80% средств из-за рубежа и от сотрудников фонда

«Фонд борьбы с коррупцией*» Алексея Навального только на 22% финансировался из пожертвований сочувствующих граждан, остальные 78% в период с 2017 по 2020 год вносили сами сотрудники ФБК. В целом эта сумма составила 164,6 млн рублей, следует из финансовых документов фонда.

«ФБК* и сеть штабов Навального существуют исключительно на ваши пожертвования. Средний размер пожертвования уже много лет составляет примерно 500 рублей», – заявил подписчикам в Twitter в конце декабря 2020 года глава сети штабов Навального Леонид Волков. Тогда она указал, что регулярно жертвуют ФБК 30 тыс. человек, еще почти 200 тыс. сторонников «делают это от случая к случаю».

Однако в распоряжении RT появились документы, опровергающие эти утверждения. Выяснилось, что 78% всех пожертвований ФБК за последние годы поступило из трех источников: от главного спонсора Навального – проживающего в США Бориса Зимина, Евгения Чичваркина из Великобритании и от самих сотрудников фонда. При этом последние вносили наличные десятками миллионов. Чаще других взносы делал сам Волков.

Так, согласно полученным сведениям, за 2019-2020 годы Борис Зимин лично пожертвовал 75,9 млн рублей двум некоммерческим организациям из структуры ФБК. Фонду защиты прав граждан «Штаб» в Уфе он перечислил 20,4 млн рублей, а новосибирскому Фонду защиты прав граждан – 55,6 млн рублей.

На втором месте по объему подаренных фонду средств (32% от общей массы) оказался сам Леонид Волков. В 2020-м он перечислил новосибирскому фонду ФЗПГ 24,3 млн рублей. А воткинский Фонд правового обеспечения граждан (ФПОГ) получил от него в 2018 году еще 42,9 млн рублей. Волков вносил донаты крупными суммами, в среднем по 460 тыс. рублей за раз. В частности, в июле 2020 года от него пришло пять транзакций на сумму от 400 до 500 тыс. рублей каждая.

На третьем месте оказался менеджер проектов ФБК Руслан Шаведдинов. В 2018 году он пожертвовал воткинскому ФПОГ 14 млн рублей. На тот момент ему был 21 год, он был трудоустроен в тот же фонд, которому жертвовал. В тот же период Шаведдинов подарил еще 15,5 млн рублей фонду «Пятое время года». При этом официально за всю карьеру Шаведдинов заработал 1,3 млн рублей, сообщали источники в государственных органах, работающих со статистическими данными трудоспособного населения.

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, который сейчас живет в Лондоне, – один из немногих известных меценатов, заявивших о своей поддержке Навальному публично. При этом миллионер Чичваркин, похоже, пожертвовал в семь раз меньше, чем Шаведдинов. Как следует из документов, его помощница Екатерина Терешкина внесла 2,2 млн рублей на счета уфимского Фонда защиты прав граждан «Штаб» в 2019 году.

Наконец, в марте 2020 года 950 тыс. рублей новосибирскому ФЗПГ пожертвовал индивидуальный предприниматель Навальный Алексей Анатольевич.

Оставшиеся 4,2 млн рублей на счета своих «сателлитов» вносили юрлица из обоймы ФБК: ФЗПГ «Штаб» и ООО «Страна приливов». Последняя компания, как писал RT, зарабатывает на продаже фирменной одежды и аксессуаров и управляется юристом ФБК Евгением Замятиным.

Эксперты полагают, что многомиллионные взносы от сотрудников ФБК – это способ скрыть реальные источники финансирования. «Например, какой-то бизнесмен мог отдавать свои деньги ФБК через чьи-то руки. Для того чтобы скрыть все эти вещи, он делает это через третьих лиц или отдает маленькой фирме своего знакомого. А тот – другому своему какому-то знакомому, и уже этот знакомый снимает деньги, передает сотруднику ФБК, а сотрудник ФБК вносит эти деньги на счета организации в качестве якобы личных средств», – рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

Реальная поддержка структур Навального со стороны населения, по убеждению Маркова, значительно меньше той, которую показывает сам ФБК в своих отчетах. «База политической поддержки у ФБК никогда не превышала 7-8% населения. Но, чтобы жертвовать деньги, надо очень сильно поддерживать, а это где-то сотая часть от этих 7-8%. Это очень маленькая группа людей», – уверяет Марков.