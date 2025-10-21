С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Нарышкин сообщил о подготовке Британией новых диверсий
Британские разведслужбы продолжают испытывать границы дозволенного в отношениях с Евросоюзом после подрыва газопроводов «Северный поток», заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина, британские разведорганы, почувствовав безнаказанность после диверсий на «Северных потоках», готовят новые провокации и диверсии в Балтийском и Черном морях.
Он подчеркнул, что подобные действия могут представлять угрозу странам ЕС и регионам, где планируются эти операции. Полный текст выступления главы российской разведки опубликован на официальном сайте СВР.
Заявление прозвучало на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, которое прошло в Самарканде, Узбекистан.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Британия отправляет украинских диверсантов на дно Черного моря.