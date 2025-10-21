Нарышкин сообщил о подготовке Британией новых диверсий

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Нарышкина, британские разведорганы, почувствовав безнаказанность после диверсий на «Северных потоках», готовят новые провокации и диверсии в Балтийском и Черном морях.

Он подчеркнул, что подобные действия могут представлять угрозу странам ЕС и регионам, где планируются эти операции. Полный текст выступления главы российской разведки опубликован на официальном сайте СВР.

Заявление прозвучало на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, которое прошло в Самарканде, Узбекистан.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Британия отправляет украинских диверсантов на дно Черного моря.